Резко повысить утильсбор на сельхозтехнику решили в России

Минпромторг хочет вновь повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику в 5-10 раз, сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость мощных импортных комбайнов, тракторов и опрыскивателей может вырасти на 5-10 млн рублей за единицу.

Заинтересованная сторона — аграрии — обратились к главе Минпромторга учесть позицию отрасли и отказаться от повышения утильсбора, указывает Lenta.ru.

Факт

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз увеличивался в 2023 году, участники рынка узнали о нем постфактум.

Между тем изменится льготное кредитование АПК. Актуальных подробностей относительно того, как будет осуществляться льготное кредитование АПК с 2024 года, пока немного.

Первое и самое важное: кредитная ставка теперь будет привязана к ключевой ставке Центробанка. Будет она снижаться — стоимость заемных средств тоже пойдет вниз. Будет расти — тогда пиши пропало.

Еще одно нововведение - это приоритетные и неприоритетные направления. К первым теперь относятся малые формы и личные подсобные хозяйства, деятельность в области селекции и генетики, молочное скотоводство и переработка молока, а также овцеводство на Северном Кавказе.

Также в список приоритетных отраслей вошли птицеводство, садоводство, хлебопечение и мукомольная отрасль, первичная переработка продукции животноводства.

Ранее сообщалось, как новый сбор ударит по продажам импортной сельхозтехники на Алтае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале