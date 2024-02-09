Гюльчатай, открой личико. Как изменится льготное кредитование АПК, и чего ждут алтайские аграрии

С 10 февраля в России может вновь возобновиться выдача льготных кредитов для агропромышленного комплекса. Старт программы уже несколько раз переносился. Нет до конца понимания, как будет в целом работать система — в банках аграриям говорят «ждите», особых подробностей не озвучивая. Ситуация чем-то напоминает известный эпизод советского фильма, когда восточная красавица Гюльчатай скрывает личико под паранджой: что там – большой секрет.

Что происходит в хозяйствах

В крестьянско-фермерском хозяйстве Евгения Долгова, что в Ребрихинском районе, о получении льготного кредита на предстоящую посевную сейчас не думают. Пользуются «остатками» еще прошлого года.

Глава КФХ рассказывает: что кредитная линия была открыта с весны, часть средств предприятие сразу не выбрало, но сделало это в декабре.

Ставка была еще прежняя — до 5%, но с небольшим «сюрпризом». «Банк неожиданно ввел комиссию — плюс один процент к текущей ставке. Причем заплатить его нужно было сразу», - рассказывает Долгов.

Евгений Долгов на экспертном совете ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

Фермер медлить не стал и не прогадал. К концу года «лавочка» льготного кредитования прикрылась. Как говорится: кто не успел, тот опоздал.

Не так давно Евгений Долгов опять съездил в банк, чтобы спросить, что будет с программой дальше. Пролить свет на текущую ситуацию там никто не смог. Сказали лишь: «Сами не знаем. Ждите».

Какие есть разъяснения

Актуальных подробностей относительно того, как будет осуществляться льготное кредитование АПК с 2024 года, пока немного.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Первое и самое важное: кредитная ставка теперь будет привязана к ключевой ставке Центробанка. Будет она снижаться — стоимость заемных средств тоже пойдет вниз. Будет расти — тогда пиши пропало.

Еще одно нововведение - это приоритетные и неприоритетные направления. К первым теперь относятся малые формы и личные подсобные хозяйства, деятельность в области селекции и генетики, молочное скотоводство и переработка молока, а также овцеводство на Северном Кавказе.

Также в список приоритетных отраслей вошли птицеводство, садоводство, хлебопечение и мукомольная отрасль, первичная переработка продукции животноводства.

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Именно на эти направления банки будут выдавать инвестиционные кредиты по ставке до 6,8%.

По всем остальным, куда вошли, например, сельхозтехника, оптово-распределительные центры и хранилища, переработка плодоовощных культур, элеваторы, мелиорация, аквакультура, тепличные комплексы для выращивания цветов и пункты приемки, первичная переработки свинины, ставка будет выше — до 10%.

Дать старт программе льготного кредитования планировалось сначала 1 февраля, потом назывался другой срок — середина месяца. Недавно из уст заммминистра сельского хозяйства России Елены Фастовой прозвучала дата 10 февраля.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Любопытный факт: если по выдаче инвестиционных кредитов по приоритетным и неприоритетным направлениям все более-менее ясно, то, как будет осуществляться сезонное кредитование на проведение полевых работ, не совсем понятно. Тут Гюльчатай по-прежнему укутана с ног до головы.

Александр Балаков, директор «Алтайской продовольственной компании» из Волчихинского района и председатель Союза фермеров, в банк последний раз ездил в конце января. Там ему рассказали о привязке к ключевой ставке рефинансирования. И на этом все.

«Как все будет происходить на деле, видимо, поймем только со временем», - считает он.

Какие могу быть последствия

Мнения по поводу того, чем обернется рост процентной ставки льготного кредитования, разделяются. Каждый оценивает происходящее со своей стороны.

Дмитрий Беляев. Анна Зайкова.

Дмитрий Беляев, руководитель компании «Комплекс Агро», отмечает: элеваторное и прицепное оборудование, которое его предприятие выпускает, 99% покупателей приобретают за счет заемных средств. «Как только стоимость кредитов увеличивается, мы сразу ощущаем падение спроса», - утверждает сельхозмашиностроитель.

У сельхозпроизводителей свой взгляд. Евгений Долгов особого оптимизма относительно происходящего не испытывает. По его словам, сложившаяся ситуация сильнее всего ударит по мелким предприятиям, финансовые ресурсы которых и так ограничены.

«В 2023 году у нас в районе закрылось четыре хозяйства. Землю, конечно, перераспределили, но осадок-то остался», - рассказывает фермер.

Александр Балаков полагает, что изменения в льготном кредитовании — это лишь вершина айсберга. Его скрытая и самая большая часть — нестабильная экономическая ситуация в аграрной отрасли.

Александр Балаков. Анна Зайкова

«Цены на зерновые сказочно низкие. Во многих хозяйствах пшеница уже убыточна. И что им делать? Если резко переходить на другие культуры, то тогда мы получим перекос», - считает Балаков.

Руководитель «Панкрушихинского агропромснаба» Сергей Топчиев цену на пшеницу называет «низким потолком», но при этом не отчаивается. Техники в хозяйстве хватает, запасные части для ремонта есть, удобрения закуплены. За льготными кредитами, какими бы они ни были, в 2024 году решили не обращаться.

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