2 апреля
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Экономика

Резко выросли доходы богатейших россиян

С начала этого года состояние богатейших россиян увеличилось в общей сложности на 18,293 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Больше всех среди российских бизнесменов с января заработал Андрей Мельниченко (плюс 5,29 млрд долларов), капитал Алексея Мордашова за этот период времени вырос на 3,75 млрд долларов, Владимир Лисин заработал за первые месяцы 2,91 млрд долларов, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что засекретят информацию о доходах сенаторов и депутатов.

Между тем в 2022 году колония строгого режима распахнула и закрыла двери за самым богатым российским депутатом.

Как следует из материалов дела, в составе организованной группы депутат вывозил из России в Японию, Республику Корея и КНР живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей.

Не выплаченные таможенные сборы были оценены в 9,2 млн рублей.

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