Засекретят информацию о доходах сенаторов и депутатов

Будет публиковать только обобщенная статистическая информация о декларациях парламентариев — сколько их подано, были ли в них выявлены нарушения, рассказал источник изданию.
Информацию газете подтвердили в Госдуме, указывает bfm.ru.
Как было
Ранее депутаты и сенаторы отчитывались о сведениях о доходах до 1 апреля ежегодно.
Между тем колония строгого режима распахнула и закрыла двери за самым богатым российским депутатом.
Как следует из материалов дела, в составе организованной группы депутат вывозил из России в Японию, Республику Корея и КНР живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей.
Не выплаченные таможенные сборы были оценены в 9,2 млн рублей.
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