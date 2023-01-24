24 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Засекретят информацию о доходах сенаторов и депутатов

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года, пишут «Ведомости».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Будет публиковать только обобщенная статистическая информация о декларациях парламентариев — сколько их подано, были ли в них выявлены нарушения, рассказал источник изданию.

Информацию газете подтвердили в Госдуме, указывает bfm.ru.

Как было

Ранее депутаты и сенаторы отчитывались о сведениях о доходах до 1 апреля ежегодно.

Между тем колония строгого режима распахнула и закрыла двери за самым богатым российским депутатом.

Как следует из материалов дела, в составе организованной группы депутат вывозил из России в Японию, Республику Корея и КНР живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей.

Не выплаченные таможенные сборы были оценены в 9,2 млн рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость