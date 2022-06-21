Колония строгого режима распахнула и закрыла двери за самым богатым российским депутатом

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил депутата Сахалинской областной думы к 4,5 годам за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей, сообщает РИА Новости .

Речь идет о Дмитрии Пашове, отметил источник в правоохранительных органах. Кроме того, одного из богатейших депутатов России приговорили к штрафу в размере один миллион рублей.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Что произошло

Как следует из материалов дела, в составе организованной группы депутат вывозил из России в Японию, Республику Корея и КНР живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей.

Неуплаченные таможенные сборы были оценены в 9,2 миллиона рублей.

Пашова задержали в феврале 2021 года, когда он прилетел в Хабаровск в командировку.

Сначала сообщалось, что Пашова вызвали на допрос по «старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек». Отмечалось, что речь шла о видео, на котором кто-то из компании друзей депутата выловил из реки Самарги в Приморском крае краснокнижную рыбу, но сам Пашов к ней якобы не прикасался.

Однако позднее сахалинские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что незаконной рыбалкой занимался сам депутат, пишет Lenta.ru.

После этого Пашову предъявили обвинения по делам Олега Кана — в занижении стоимости краба, экспортируемого за рубеж, и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Море , краб. CC0

Депутат, комментируя дело в отношении Кана, связал преследование с переделом рыбного рынка в государстве. Бизнесмена называли главным игроком на рынке морепродуктов — он решал, кто и где добывает краба, гребешка, морского ежа и трепанга.

Между тем Кан бежал в Южную Корею, переписав свои активы на Пашова — это сделало его самым богатым депутатом России.

По версии Forbes

В сентябре 2020 года Forbes объявил Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 млрд рублей.

В 2021 году Пашов занял третью строчку в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes.