«Рынок, цены, технологии». Чему будет посвящен второй день научно-практической конференции «Алтай-Агро»

Хедлайнеры мероприятия дадут оценку зерновому рынку в России, экспортного потенциала Алтая, обсудят, обсудят ситуацию с Казахстаном.
Эксперты и практики поделятся информацией, как складывается конъюнктура на сельхозпродукцию в регионе, какие культуры могут «выстелить» в этом сезоне.
Также участники узнают, что нового предлагают сельхозмашиностроители, как они справляются с импортозамещением.
Спикеры:
- Д. Н. Рылько, ген. директор ИКАР, Москва
- Е. А. Карабанов, Зерновой союз Казахстана
- М. М. Шостак, директор Алтайского филиала «Центра оценки качества зерна»
- А.Н. Чеботаев, председатель Агросоюза АК
- В.И. Беляев, зав. кафедрой техники и технологии АГАУ
- Е.В. Водник, руководитель агрофирмы «Нива», Зональный район
- Н.А. Кожанов, Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
- А. Ю. Костин, руководитель компании «Агроцентр»
Гостей ждут 10 июля с 11:00 до 14:00 на «Дне Сибирского поля» в конференцзале №3 (рядом с центральным павильоном).
Пройдите предварительную регистрацию. Количество участников ограничено.
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