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Экономика

«Рынок, цены, технологии». Чему будет посвящен второй день научно-практической конференции «Алтай-Агро»

На «Дне Сибирского поля» 10 июля пройдет второй день V научно-практической конференции, организованной ИД «Алтапресс» совместно с министерством сельского хозяйства Алтайского края. Темой для обсуждения станут актуальные для АПК вопросы, такие как колебания спроса и предложений на сельхозпродукцию, ценовые прогнозы.

"Алтай-Агро"
"Алтай-Агро"
Алтапресс

Хедлайнеры мероприятия дадут оценку зерновому рынку в России, экспортного потенциала Алтая, обсудят, обсудят ситуацию с Казахстаном.

Эксперты и практики поделятся информацией, как складывается конъюнктура на сельхозпродукцию в регионе, какие культуры могут «выстелить» в этом сезоне.

Также участники узнают, что нового предлагают сельхозмашиностроители, как они справляются с импортозамещением.

Спикеры:

  • Д. Н. Рылько, ген. директор ИКАР, Москва
  • Е. А. Карабанов, Зерновой союз Казахстана
  • М. М. Шостак, директор Алтайского филиала «Центра оценки качества зерна»
  • А.Н. Чеботаев, председатель Агросоюза АК
  • В.И. Беляев, зав. кафедрой техники и технологии АГАУ
  • Е.В. Водник, руководитель агрофирмы «Нива», Зональный район
  • Н.А. Кожанов, Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
  • А. Ю. Костин, руководитель компании «Агроцентр»

Гостей ждут 10 июля с 11:00 до 14:00 на «Дне Сибирского поля» в конференцзале №3 (рядом с центральным павильоном).

Пройдите предварительную регистрацию. Количество участников ограничено.

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