«Роди просто». В крае стартовала видеопрезентация проектов социальных предпринимателей

Первый выпуск посвящен центру подготовки к родам и материнству «Роди просто» из г. Бийска. Здесь занимаются подготовкой будущих мам к родам, проводят занятия йогой для беременных и недавно родивших женщин. В 2020 году компания стала победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта».
Личная история
Екатерина Горбунова, руководитель центра, с детства мечтала стать мамой. О создании проекта она задумалась, когда ждала сына Никиту.
Екатерина Горбунова,
социальный предприниматель, руководитель центра «Роди просто»:
— На тот момент я была растерянна, не знала врачей, не знала, где и как подготовиться к родам. Я хотела, чтобы все пошло по-другому.
Екатерина прошла все трудности, с которыми сталкиваются беременные, и поняла: в нашем регионе совсем немного центров, способных соответствующе подготовить будущих мам к родам. Молодая предпринимательница решила это исправить. Ее цель — сделать так, чтобы в небольших российских городах женщины шли на роды с улыбкой, «как на день рождения своего ребенка».
Цель социального предпринимателя
Екатерина считает: социальный предприниматель отличается от остальных бизнесменов тем, что работает на «реальный», а не финансовый результат.
Екатерина Горбунова,
социальный предприниматель, руководитель проекта «Роди просто»:
— Я бы, наверное, тоже могла просто продавать курсы для беременных, но мне хотелось большего. Хотелось, чтобы будущие мамы с удовольствием проживали беременность, чтобы они в родах танцевали, улыбались. И, конечно же, чтобы как можно больше рождалось здоровых детей.
Подробнее о проекте
Справка
Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа (региональный и федеральный). В 2020 году победителями первого этапа стали шесть алтайских социальных предпринимателей — они будут представлять регион на федеральном уровне.
Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.
Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).
Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.