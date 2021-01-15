«Роди просто». В крае стартовала видеопрезентация проектов социальных предпринимателей

Все эти детки родились в "Роди просто".

Первый выпуск посвящен центру подготовки к родам и материнству «Роди просто» из г. Бийска. Здесь занимаются подготовкой будущих мам к родам, проводят занятия йогой для беременных и недавно родивших женщин. В 2020 году компания стала победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

Личная история

Екатерина Горбунова, руководитель центра, с детства мечтала стать мамой. О создании проекта она задумалась, когда ждала сына Никиту.

Екатерина Горбунова,

социальный предприниматель , руководитель центра «Роди просто»:

— На тот момент я была растерянна, не знала врачей, не знала, где и как подготовиться к родам. Я хотела, чтобы все пошло по-другому.

Екатерина прошла все трудности, с которыми сталкиваются беременные, и поняла: в нашем регионе совсем немного центров, способных соответствующе подготовить будущих мам к родам. Молодая предпринимательница решила это исправить. Ее цель — сделать так, чтобы в небольших российских городах женщины шли на роды с улыбкой, «как на день рождения своего ребенка».

Цель социального предпринимателя

Екатерина считает: социальный предприниматель отличается от остальных бизнесменов тем, что работает на «реальный», а не финансовый результат.

Екатерина Горбунова,

социальный предприниматель , руководитель проекта «Роди просто»:

— Я бы, наверное, тоже могла просто продавать курсы для беременных, но мне хотелось большего. Хотелось, чтобы будущие мамы с удовольствием проживали беременность, чтобы они в родах танцевали, улыбались. И, конечно же, чтобы как можно больше рождалось здоровых детей.

Подробнее о проекте

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа (региональный и федеральный). В 2020 году победителями первого этапа стали шесть алтайских социальных предпринимателей — они будут представлять регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.