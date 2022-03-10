10 марта
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Экономика

Рогозин рассказал, какой ущерб в долларах «Роскосмос» нанес Западу

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация уже нанесла Западу ущерб в 12 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

Рогозин отметил, что ущерб Запад понес из-за отказа «Роскосмоса» запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей.

«Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один „Роскосмос“ только ответил уже на 12 миллиардов», — сказал глава госкорпорации.

Ущерб «Роскосмосу» от западных санкций Рогозин оценил как «намного меньший».

Также он пообещал «и дальше так делать». Более того, подчеркнул Рогозин, у него есть «пара козырей», которыми можно ответить, если Запад «будет и дальше себя так вести».

Примечательно, что глава «Роскосмоса» и неделю назад рассказывал про «пару козырей» в ответ на санкции.

Кстати, накануне сообщили, что Рогозин в условиях санкций урезал себе зарплату на 30%.

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