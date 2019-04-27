Росгвардия попросила засекретить свои закупки

По закону, в закрытом от общественности режимы проходят закупки для Минобороны, ФСБ, служба внешней разведки и подведомственным им учреждениям. Росгвардия предлагает включить себя в этот список «в целях унификации подхода». Если проект пройдет все согласования и будет принят, поправки в закон о госзакупках заработают в декабре 2019 года.



Отметим, в августе 2018-го Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия закупала продукты для своих сотрудников по завышенным ценам. В ведомстве назвали расследование фальсификацией, а директор Росгвардии Виктор Золотов даже вызвал Навального на дуэль.