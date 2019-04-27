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Экономика

Росгвардия попросила засекретить свои закупки

Руководство Росгвардии предлагает засекретить госзакупки своего ведомства. Соответствующий законопроект 25 апреля появился на официальном портале нормативных правовых актов.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

По закону, в закрытом от общественности режимы проходят закупки для Минобороны, ФСБ, служба внешней разведки и подведомственным им учреждениям. Росгвардия предлагает включить себя в этот список «в целях унификации подхода». Если проект пройдет все согласования и будет принят, поправки в закон о госзакупках заработают в декабре 2019 года.

Отметим, в августе 2018-го Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия закупала продукты для своих сотрудников по завышенным ценам. В ведомстве назвали расследование фальсификацией, а директор Росгвардии Виктор Золотов даже вызвал Навального на дуэль.

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