«Роскосмос» за 1,7 млрд рублей начал подготовку к высадке россиянина на Луну

Согласно контракту, «Роскосмосу» должны разработать требования к космической технике для организации лунных миссий.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится в документе.