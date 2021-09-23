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Экономика

«Роскосмос» за 1,7 млрд рублей начал подготовку к высадке россиянина на Луну

«Роскосмос» объявил тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, сообщает РИА «Новости».

Луна
Луна
CC0

Согласно контракту, «Роскосмосу» должны разработать требования к космической технике для организации лунных миссий.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится в документе.

Общая сумма контракта — 1,7 млрд рублей.

Ранее сообщали, что Россия прекратила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

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