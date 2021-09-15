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Экономика

Россия прекратила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, сообщает РИА Новости.

Луна 2020.
Луна 2020.
https://www.instagram.com/matt_snookes_photography

«РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — отметил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование «Енисей» (а в более тяжелой версии — «Дон») пересмотрят с целью использования более прорывных технологий, пишет «Росбалт».

Причем Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты.

Между тем в апреле 2020 года Дмитрий Рогозин рассказывал о поставленной Владимиром Путиным задаче покорения планет.

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