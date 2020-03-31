Россия будет закупать импортный бензин из-за падения цен на нефть

По словам источников издания, российские компании не могут снизить цены, поскольку выплачивают отчисления в бюджет по демпферу.
Этот механизм ввели для того, чтобы сглаживать влияние колебания цены на нефть на стоимость топлива: при высоких ценах бюджет компенсирует нефтяникам потери от продажи топлива, а при низких, наоборот, нефтяники платят в бюджет.
«Корректировка демпфера — болезненная тема, поскольку это приведет к сокращению доходов бюджета, которых сейчас и так мало», — отметил собеседник издания.
В Минфине сообщили, что такой вариант пока не рассматривается.
Напомним, российское «черное золото» подешевело до уровня 1999 года. Так, цена на морские партии российской нефти Urals для северо-западной Европы опустилась до 16,2 доллара за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам).
При этом цена на бензин растет. На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин удивился такому росту.
Ранее аналитики спрогнозировали, что цены на нефть могут рухнуть до $5 или даже до $0.