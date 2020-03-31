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Экономика

Российское «черное золото» подешевело до уровня 1999 года

Цена на морские партии российской нефти Urals для северо-западной Европы опустилась до 16,2 доллара за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет ценовое агентство Argus Media.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Согласно его данным, это минимальный уровень цен на российскую нефть с 1999 года.

За минувшую неделю сорт Urals подешевел в северо-западной Европе на 5,51 доллара за баррель, пишет bfm.ru.

Партии Urals с поставкой в Средиземноморье просели за неделю на 4,26 доллара за баррель, до 18,45 доллара за баррель (CIF, итальянский порт Аугуста). <Это минимальная цена с 2002 года.>

Согласно архивной статистике, самая низкая цена на Urals была зафиксирована в феврале 1999 года — тогда она составила 8,87 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что нефтяные цены будут ослабляться и дальше. Стоимость барреля сырья на фоне пандемии коронавируса может упасть ниже $20, приводит прогнозы специалистов Bloomberg.

Агентство также пишет о сценарии, при котором нефть обрушится до $5 или даже до $0.

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