Российское «черное золото» подешевело до уровня 1999 года

Согласно его данным, это минимальный уровень цен на российскую нефть с 1999 года.
За минувшую неделю сорт Urals подешевел в северо-западной Европе на 5,51 доллара за баррель, пишет bfm.ru.
Партии Urals с поставкой в Средиземноморье просели за неделю на 4,26 доллара за баррель, до 18,45 доллара за баррель (CIF, итальянский порт Аугуста). <Это минимальная цена с 2002 года.>
Согласно архивной статистике, самая низкая цена на Urals была зафиксирована в феврале 1999 года — тогда она составила 8,87 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что нефтяные цены будут ослабляться и дальше. Стоимость барреля сырья на фоне пандемии коронавируса может упасть ниже $20, приводит прогнозы специалистов Bloomberg.
Агентство также пишет о сценарии, при котором нефть обрушится до $5 или даже до $0.