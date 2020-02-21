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Экономика

Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей в день из-за эпидемии в Поднебесной

Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.

Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
kremlin.ru

Эти данные привел министр финансов Антон Силуанов, сославшись на Федеральную таможенную службу, пишет РБК.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. Из-за снижения турпотока из КНР наблюдается неполная загрузка гостиниц, последствия ощутили на себе авиаперевозчики и представители торговли. Все это последствия коронавируса, отметил министр.

Коронавирус имеет негативное влияние в целом на мировую экономику, пишет bfm.ru.

По данным аналитиков Citi, падение цен на нефть из-за снижения экспорта в Китай в связи с коронавирусом может затормозить темпы роста экономики России на 0,28 п.п. — до 1,72%.

На выставке народных промыслов Китая.
На выставке народных промыслов Китая.
kremlin.ru

Последние данные

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс., увеличившись за сутки на 889.

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