Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей в день из-за эпидемии в Поднебесной

Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.

Эти данные привел министр финансов Антон Силуанов, сославшись на Федеральную таможенную службу, пишет РБК.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. Из-за снижения турпотока из КНР наблюдается неполная загрузка гостиниц, последствия ощутили на себе авиаперевозчики и представители торговли. Все это последствия коронавируса, отметил министр.

Коронавирус имеет негативное влияние в целом на мировую экономику, пишет bfm.ru.

По данным аналитиков Citi, падение цен на нефть из-за снижения экспорта в Китай в связи с коронавирусом может затормозить темпы роста экономики России на 0,28 п.п. — до 1,72%.

На выставке народных промыслов Китая. kremlin.ru

Последние данные

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс., увеличившись за сутки на 889.