Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года, в том числе перейдя на единый Налоговый кодекс, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в начале сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу действий двух государств по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Документ подразумевает, в частности, создание единого Налогового и Гражданского кодексов, введение единого внешнеторгового режима, унифицированного учета собственности, а также почти объединенного банковского надзора.

К 1 ноября Россия и Белоруссия представят предложения по «дорожным картам» объединения экономик, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях. Пока что в программе никак не затронуты сферы обороны, образования, государственной безопасности, правоохраны, здравоохранения, науки, а также судебная система, вопросы МВД и госуправление, пишет polit.ru.

Интеграция России и Белоруссии основана на Договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось в марте 2019 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за «единые рубли» для России и Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме. kremlin.ru

Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, поскольку в обратном случае интегрироваться будет сложно, считает спикер.