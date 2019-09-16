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Экономика

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года, в том числе перейдя на единый Налоговый кодекс, пишет «Коммерсантъ».

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

По данным издания, в начале сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу действий двух государств по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Документ подразумевает, в частности, создание единого Налогового и Гражданского кодексов, введение единого внешнеторгового режима, унифицированного учета собственности, а также почти объединенного банковского надзора.

К 1 ноября Россия и Белоруссия представят предложения по «дорожным картам» объединения экономик, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях. Пока что в программе никак не затронуты сферы обороны, образования, государственной безопасности, правоохраны, здравоохранения, науки, а также судебная система, вопросы МВД и госуправление, пишет polit.ru.

Интеграция России и Белоруссии основана на Договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось в марте 2019 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за «единые рубли» для России и Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
kremlin.ru

Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, поскольку в обратном случае интегрироваться будет сложно, считает спикер.

«Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику», — сказала глава Совфеда.

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