«Россия не заработала ничего»: пять интересных цитат главного делового события агрофорума «День сибирского поля»

23−24 июня после двухлетнего перерыва из-за ковида в Алтайском крае вновь прошел агропромышленный форум «День сибирского поля». Формат остался прежний — тест-драйв самой передовой сельхозтехники, объединенный с обширной деловой программой. Ее главным событием стала конференция «Алтай Агро» , которую ИД «Алтапресс» проводил с минсельхозом региона сначала в формате онлайн, затем в оффлайне. Говорили об экспорте, видах на урожай, погоде и перспективах на будущее. Altapress.ru собрал самые яркие цитаты ведущих спикеров.

«Что дальше со всем делать? Паника»

Светлана Бочарникова,

руководитель отдела ВЭД экспортного союза SEUS:

— Алтайский край, которому изначально не суждено было стать экспортным лидером, все-таки отвоевывает свое место в некоторых нишах. В 2015 году на карте наших поставок появился Китай, который открыл для нас свои границы. Перечень разрешенной к поставкам сельскохозяйственной продукции постепенно расширяется. Плюс южная Азия с большим интересом на нас смотрит. В этих регионах потребление ежегодно вырастают примерно на 10%.

В этой связи мы с каждым годом готовы были наращивать свои поставки и формировать цены уже не в зависимости от ситуации в южных портах, а быть законодателями.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

Однако в текущей ситуации и так было непросто из-за ковидных ограничений, нам еще и неожиданный удар прилетел. Он не просто замедляет уже набранный темп, а превращает его в бег босиком по углям.

В апреле 2020 года на самом разгоне произошел запрет на вывоз подсолнечника, рапса и сои. В тот момент продукция уже была груженая в вагоны. Нам приходилось останавливать контракты, чудом выходить из затруднительной ситуации, выплачивать штрафы, терпеть репутационные потери.

Наступает новый сезон — вновь успешно работаем. На самом разгоне в декабре 2020 года получаем новый удар — начинаются проблемы с выдачей сертификатов.

В этот момент у бизнеса уже гружены транспортные средства, подписаны контракты, закуплена под экспортные цены продукция. Что дальше со всем делать? Паника. Хорошо если в ноль удается продавать сырье российским переработчикам. Кто-то прогорает.

Хочется сказать нашему государству: «Дайте нам какие-то понятные условия и сохраните их на определенный срок, чтобы у нас была возможность нормально работать».

«То , чем мы гордились , теперь теряем»

Валерий Гачман,

президент Союза зернопереработчиков Алтая , генеральный директор компании «Грана»:

— Наше видение того, что происходит на экспортных площадках, не особо радужное. Мы все чаще восхищаемся, что вывозим из Алтайского края сырье. Увы, не звучит вопрос о переработке. Как только возникает вопрос о вывозе продукта с добавочной стоимостью, начинаются какие-то размышления о глубокой переработке.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

Имеющийся опыт показывает: если мы не можем организовывать поддержку экспорта продукции первой-второй стадии переработки, то уж с глубокой переработкой мы точно никуда не выйдем.

А пока все больше скатываемся в разряд сырьевого придатка. Только мы, товарищи, сырьевой придаток не Западной Европы и не США, а Монголии, Узбекистана, Таджикистана.

Давайте признаем, что это страны третьего мира. Добавочная стоимость на наше сырье делается там.

Зерно. СС0

Теперь мы с радостью докладываем, что загружаем зерноперерабатывающую промышленность не у себя на родине, а где-нибудь там. Кто-то может сказать, что у меня предвзятый взгляд. Уважаемые, я думаю об экономике своего края. То, чем мы гордились, мы же теперь теряем под аплодисменты.

Мы не открыли рынков для своего зерна ни в Китае, ни в Южной Корее, ни в других государствах.

Наш успешный экспорт в Казахстан поддержан только засухой в странах южной Азии, которая в нынешнем сезоне вновь повторится. Но российские экспортеры там не появились. Казахи купили наше зерно и обеспечили свой экспорт. Россия не заработала ничего.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

«Растим настоящих лидеров экспортного рынка»

Николай Бойко,

руководитель Алтайского регионального филиала Россельхозбанка:

— Россельхозбанк как опорный банк агропромышленного комплекса за 20 лет своей успешной работы занимает не только лидирующие позиции в финансировании отрасли, но и уделяет внимание качественному обслуживанию экспортных предприятий региона.

Так, за все время работы нашими клиентами по внешнеэкономической деятельности стали порядка 400 компаний, было открыто 290 валютных счетов, более 500 контрактов были поставлены на учет и сопровождались до самой последней операции.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

География взаимодействия наших клиентов насчитывает 39 стран, мы совершали сделки в шести иностранных валютах. Объем ВЭД наших клиентов только за 2020 год превысил 20 млн долларов США.

На сегодняшний день мы имеем обширную линейку продуктов для обеспечения внешнеэкономической деятельности — это торговое финансирование, конверсионные операции, валютный контроль, расчет в различных валютах.

Мы имеем специальные тарифные планы для кассового обслуживания как экспортеров, так и импортеров продукции АПК. Причем мы можем индивидуально структурировать каждую позицию по совершаемым видам операций.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

Банк имеет свою собственную онлайн платформу для совершения конверсионных операций и операций на финансовых рынках. Данная программа позволяет совершать конверсии более чем со 180 валютными парами.

Мы представляем услуги валютного контролера. Это специалист, который качественно сопровождает сделки нашего клиента и оперативно реагирует на все вопросы.

Могу уверенно сказать, что мы растим настоящих лидеров экспортного рынка. Одному из предприятий Косихинского района, занимающемуся производством гречневой крупы, в рамках программы акселерации, банк помог найти каналы сбыта готовой продукции в таких странах как Армения и Туркменистан.

Делается это все абсолютно бесплатно. Единственным условием остается обслуживание по внешнеэкономической деятельности в нашем банке.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

«Не суперурожай , но вполне нормальный»

Владимир Петриченко,

генеральный директор компании «ПроЗерно»:

— Благодаря осадкам, которые прошли в первой половине июня, ситуация в Сибири выправляется. Первоначальный прогноз у меня был на 15 млн тонн зерна, теперь выходим на 16 млн.

Может оказаться даже лучше. Хорошие прогнозы по Красноярскому краю, который может собрать 2,5 млн тонн зерна и приблизиться к своему прошлогоднему рекорду.

На Алтае мы прогнозируем 5,1 млн тонн зерна — не суперурожай, но вполне нормальный для сложного с погодной точки зрения сезона. Сейчас смотрим на то, что происходит на Урале.

Если ситуация не изменится, именно этот регион может стать для вас своеобразным «пылесосом», который будет собирать сырье для своих перерабатывающих предприятий. Прежде всего это актуально для Челябинска.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

Конечно, важна и ситуация в Казахстане. Понимаю, что Валерий Гачман смотрит на этот рынок как Ленин на буржуазию, но свои позиции он сохраняет. Я пока прогнозирую экспортные возможности этой страны в 1,3 млн тонн, возможно будет 1,5 млн.

«Кто же они , герои экспорта?»

Мария Шосак,

директор алтайского филиала «Центр оценки качества зерна»:

— Посмотрим, каким «ключиком» мы открываем Китай и Казахстан, а также поговорим об экспортной реальности Сибири. Экспорт Алтайского края за последние 5,5 месяцев увеличился на 10,5% - было отгружено 339 тыс. тонн продукции. Фавориты все те же — Казахстан, Китай и Монголия.

Но, надо отметить, что наш сосед Казахстан, снижает свои позиции, тем не менее 40% нашего алтайского экспорта уезжает к нему. По прежнему на первых позициях здесь не продукты переработки, а зернобобовые и масличные культуры.

Конференция «Алтай Агро». 23 июня 2021 года. Анна Зайкова

Китай увеличивает экспортные потребности — 90 тыс. тонн продукции в эту страну было отгружено с Алтая. Что примечательно: в прошлом и позапрошлом годах в графике поставок пшеницы мы наблюдали нули. Теперь же Китай начал ее покупать. Пусть небольшими объемами — по данным на 10 июня отгрузка составила 22 тыс. тонн, — но тенденция прослеживается.

К сожалению, алтайские крупы были не очень востребованы китайскими потребителями. Зато гречиха отгружалась в эту страну большими объемами. На первых же местах традиционно стоят масличные культуры — рапс, лен, подсолнечник.

Если говорить о Новосибирской области и Алтайском крае, то мы видим, что «казахстанский пылесос» потихоньку останавливается. Экспорт в эту страну продукции двух регионов снизился на 6%.

Зерно. Элеватор. СС0

На сегодняшний день больше всего пшеницы казахстанские партнеры покупают в Омской области.

Кто же они, герои экспорта? Первое место неизменно занимает Новосибирская продовольственная корпорация, которая увеличила свой экспортный потенциал.

Еще одни представитель Новосибирской области — «Татарзернопродукт» нарастил объемы поставок и вышел на вторую позицию. Почетное третье место занимает наш «Каменский элеватор». К сожалению, в десятку не входят алтайские предприятия зернопереработки.