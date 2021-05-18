Россия опять обогнала США и Европу. По ценам на электроэнергию

Цена на электроэнергию для промышленных потребителей в РФ по итогам 2020 года оказалась выше, чем в США и странах Европы, следует из данных ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

Любопытно, что по этому показателю Россия обгоняет Штаты и Европу уже второй год подряд, пишет RT.

В России в прошлом году цена электроэнергии для промышленности составила $0,0734 кВт/ч, обогнав по этому показателю США ($0,066 кВт/ч).

Ранее заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.

В конце апреля 2021 года Минэкономики спрогнозировало размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на уровне 5%.