Россия опять обогнала США и Европу. По ценам на электроэнергию

Любопытно, что по этому показателю Россия обгоняет Штаты и Европу уже второй год подряд, пишет RT.
В России в прошлом году цена электроэнергии для промышленности составила $0,0734 кВт/ч, обогнав по этому показателю США ($0,066 кВт/ч).
Ранее заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.
В конце апреля 2021 года Минэкономики спрогнозировало размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на уровне 5%.