Россия рассматривает вариант увеличения поставок овощей и фруктов из Ирана

Россельхознадзор намерен интенсивно развивать торговые и деловые отношения с Ираном, сообщается на сайте ведомства.

Иранская сторона заинтересована в увеличении объемов импорта из России зерновых и масленичных культур с текущих 7 млн тонн в год до 12 млн тонн.

Кроме того, Иран планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос открытия своего рынка для российского мяса птицы, баранины и другой мясной продукции.

Уже в самое ближайшее время иранские специалисты приедут в Россию на инспекцию птицеперерабатывающих предприятий.

«Что касается экспорта иранского продовольствия в Россию, на переговорах речь шла о возможности Ирана поставлять до 2 млн тонн овощей, таких как томаты, баклажаны, огурцы, перец, а также зелени и яблок. На сегодняшний день объемы ввоза в Россию этих культур иранской стороной оцениваются в 570 тыс. тонн», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее на Алтае эксперты обсудили, что ждет зерновую отрасль после начала спецоперации и что делать.