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Экономика

Россия сделала Норвегии подарок, закрыв на границе комбинат, «прокоптивший» часть страны

В Норвегии обрадовались закрытию металлургического комбината в городе Никель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на норвежское издание NRK.

Рейне, Норвегия.
Рейне, Норвегия.
fishki.net

Никель расположен в Мурманской области — практически на самой границе с Норвегией.

«Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие-многие десятилетия», — прокомментировал новость эко-активист Томас Нильсен.

Ученый из Норвежского института биоэкономики Пол Эрик Аспхольм отметил, что ранее комбинат снижал объем выбросов, что сразу же дало положительный эффект.

Особенно обрадовались жители приграничных норвежских городов Киркенес и Пасвикдален, где экология находилась в критическом состоянии.

Норвегия.
Норвегия.
СС0.

При этом жители поселка Сванвика, расположенного неподалеку от Никеля, расстроились, что из-за закрытия комбината город может опустеть.

«Как бы Никель не превратился в город-призрак, тогда жители разъедутся, и наши встречи прекратятся, дружба иссякнет», — отметил местный житель Ингве Беддари.

Примечательно, что власти Никеля уже пообещали создать в городе рабочие места и развивать туризм.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о серьезной экологической катастрофе из-за токсичного пятна в Сибири.

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