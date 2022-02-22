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Экономика

Россия убрала пакет санкций Запада в пакет с пакетами, заявили в Совфеде

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в Совете Федерации заявила, что Россия убрала пакет санкций Запада в пакет с пакетами. Видео опубликовал «Подъем».

Мусорный пакет.
Мусорный пакет.
СС0

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», — сказала представитель ЛДПР.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала коллегу широкой улыбкой.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва не боится санкций, пишет РИА «Новости».

О намерениях уже заявила Великобритания, узнал РБК. Там вводят санкции против пяти российских банков (Промсвязьбанк, Генбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Black Sea Bank), а также против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов.

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