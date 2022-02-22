О «поворотном моменте» в правлении Путина рассказало британское издание

Признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, скорее всего, будут считать поворотным моментом в долгом президентстве Владимира Путина, считает журналист The Guardian.

«Двойной удар Путина (заседание Совбеза и обращение к россиянам), за которым сразу же последовало подписание соглашения о признании Россией двух марионеточных государств на востоке Украины в качестве независимых образований, вероятно, войдет в историю как один из главных поворотных моментов в его 22-летнем правлении Россией», — говорится в статье.

Автор материала пересказал содержание заседания Совбеза России, на котором, по его мнению, Путин выглядел не как политик, советовавшийся со своей командой, а как «верховный лидер», решивший разделить ответственность со своими «приспешниками», пишет Газета.Ru.

Несмотря на то, что в Совет Безопасности входят люди, к которым президент России прислушивается, репортеры заметили, что некоторые «нервничали, боясь сболтнуть лишнего».

При этом в британском издании считают — речь для обращения к россиянам с отсылками к истории Путин писал почти наверняка самостоятельно, а во время ее прочтения он выглядел искренне сердитым и увлеченным.

В The Guardian уверены — признание Россией ДНР и ЛНР как минимум, изменит архитектуру безопасности в Европе и вполне может привести к «ужасной войне». Слова же Путина о том, что если Украина не прекратит насилие, то она будет нести ответственность за «продолжение кровопролития», звучали для журналиста «крайне зловеще».

«Это звучало просто как объявление войны», — заключил автор статьи.

Как проходило заседание Совбеза РФ о признании ДНР и ЛНР. Главное.