Покарать виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе пообещал Путин

Личности виновных в трагедии в Одессе в 2014 году известны, Москва примет все необходимые меры для того, чтобы наказать этих людей, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам, передает ТАСС .

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы найти виновных, «покарать и предать суду», пишет bfm.ru.

Что произошло

Столкновения сторонников антимайдана с радикалами произошли в Одессе 2 мая 2014 года. Активисты оказались запертыми в Доме профсоюзов, а экстремисты подожгли здание. Они открывали огонь по тем, кто пытался спастись, не давая никому выйти. Погибли 48 человек, более 250 были ранены.

Наказание за произошедшее в Одессе до сих пор никто не понес. Главные фигуранты дела числятся в розыске.