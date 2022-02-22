Как проходило заседание Совбеза РФ о признании ДНР и ЛНР. Главное

Президент России Владимир Путин 21 февраля созвал внеочередное заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Какие мнения высказали члены Собвеза и как на это отреагировали в мире — в материале altapress.ru.

Обращение глав ЛНР и ДНР

Буквально за несколько минут до начала заседания с видеообращением к Путину обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Они попросили президента России признать независимость их республик.

Мнения Собвеза

Члены Совета высказались за признание независимости республик.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что признание ЛНР и ДНР поможет разрешить затяжной конфликт и откладывать решение нельзя.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уверен, что России не оставили выбора: «Поэтому я однозначно говорю „да“».

Заседание Совета Безопасности , 21 февраля 2022 года. kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что большинство россиян поддержат признание самопровозглашенных республик. Он намекнул, что если Россия признает Донбасс, то будет трудно. Но все наладится.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников также заявили, что поддерживает предложение.

Последний добавил, что российские пограничники совместно с Минобороны уничтожили две диверсионные группы военных Украины на границе с РФ, а одного из ее членов захватили в плен.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство уже готовится и проработало все риски, которые возможны после признания провозглашенных ДНР и ЛНР.

Решение Владимир Путин пока не озвучил. В ближайшее время он выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Реакция в мире

МИД Эстонии призвал Евросоюз ввести антироссийские санкции в случае признания республик, хотя источники Bloomberg сообщают, что страны ЕС до сих пор не утвердили пакет санкций.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер считает, что признание ДНР и ЛНР было бы прискорбным, и оно нарушает суверенитет Украины, передает Газета.Ru.

Подобной точки зрения придерживается канадский премьер-министр Джастин Трюдо: «Мы будем выступать за полную территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости или автономности отдельных оккупированных сепаратистами регионов Восточной Украины».

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы признания Россией ДНР и ЛНР, а глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Россию не делать этого.

Президент Украины Владимир Зеленский собирает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.