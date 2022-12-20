Россия выделила Белоруссии 105 млрд рублей на развитие машиностроения

Дополнительное финансирование передали Минску для развития совместных проектов по импортозамещению в машиностроении, станкостроении и электронике.
По словам Путина, это взаимовыгодные проекты. Планируется, что они позволят заполнить рынок после ухода зарубежных компаний.
«Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей», — отметил российский лидер.
Ранее экономист заявил, что в России нет риска массового банкротства компаний.
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