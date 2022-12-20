20 декабря
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Экономика

Россия выделила Белоруссии 105 млрд рублей на развитие машиностроения

Россия выделила Белоруссии 105 млрд рублей на развитие машиностроения, заявил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru, Константин Завражин

Дополнительное финансирование передали Минску для развития совместных проектов по импортозамещению в машиностроении, станкостроении и электронике.

По словам Путина, это взаимовыгодные проекты. Планируется, что они позволят заполнить рынок после ухода зарубежных компаний.

«Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей», — отметил российский лидер.

Ранее экономист заявил, что в России нет риска массового банкротства компаний.

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