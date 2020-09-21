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Экономика

Россия возобновила полеты еще в три страны

С 21 сентября Россия частично возобновит полеты с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сообщил ТАСС. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Самолет.
Самолет.
СС0

Полеты будут выполняться один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия).

Также с 27 сентября возобновятся рейсы в Сеул (Южная Корея).

«Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск — с 26 сентября, Нур-Султан — с 27 сентября и в Сеул — с 1 октября.

С 21 сентября также приостанавливается действие программы вывозных рейсов.

Ранее Россия возобновила рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. Рейсы за рубеж начали возобновляться с августа.

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