Россия возобновила полеты еще в три страны

Полеты будут выполняться один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия).
Также с 27 сентября возобновятся рейсы в Сеул (Южная Корея).
«Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск — с 26 сентября, Нур-Султан — с 27 сентября и в Сеул — с 1 октября.
С 21 сентября также приостанавливается действие программы вывозных рейсов.
Ранее Россия возобновила рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. Рейсы за рубеж начали возобновляться с августа.