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Экономика

Россия заняла так много денег другим странам, что рискует их не вернуть

Пандемия коронавируса отразится на платежеспособности целого ряда стран. Экономический спад повлечет за собой просрочку по межгосударственным кредитам. Об этом пишут «Известия».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

По данным издания, доля просрочки по выданным Россией межгоскредитам, может увеличиться до 25%. Сейчас она составляет 23%, но президент дал поручение правительству снизить этот показатель.

В частности, предлагается «согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточняется в приложениях к проекту постановления правительства».

На 1 ноября, портфель выданных Россией за 2020 год кредитов другим государствам был равен 120 млрд рублей. Вернуть они смогли 107 млрд.

Всего на 2020 год в бюджете страны было запланировано кредитование иностранных государств на сумму 300 млрд рублей. Но из-за повышения курса доллара и евро мало кто из партнеров захотел взять кредит у России.

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