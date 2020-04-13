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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина для поднятия экономики страны

Ввоз дешевого бензина в Россию планируют запретить для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает ТАСС.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак, назвав такой шаг «антикризисной» и «вынужденной» мерой.

«Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Новак.

При этом, как отметил министр, такая мера «не совсем рыночная», но тем не менее прибегнуть к ней необходимо.

Также он считает, что кризис на мировом нефтяном рынке продлится минимум до конца 2020 года. Россия считает необходимым «найти баланс для производителей и потребителей», подчеркнул министр.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что российское правительство решило запретить импорт дешевого бензина. Теперь это подтвердил министр энергетики.

Накануне на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин удивился росту цен на топливо.

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