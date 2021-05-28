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Экономика

Россиян опять предупредили о риске дефицита яиц. Теперь уже серьезно

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, пишут «Ведомости».

Яйца на птицефабрике.
Яйца на птицефабрике.
Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Источники издания сообщили, что 26 мая в Минпромторге обсуждали риск дефицита яиц.

«Ситуацию производители объясняют сезонным сокращением спроса на их продукцию, так обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства», — рассказали собеседники.

В Минсельхозе подтвердили, что к 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории — на 10,9%.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что ритейлеры по итогам тендеров закупают яйца по 36−45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость составляет 49−52 рубля.

При этом цены закупки на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились даже до уровня 27−29 рублей за десяток.

Производители отметили, что себестоимость в птицеводстве в среднем за год выросла на 20−25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и не только.

Ранее в Минпромторге назвали «обычную» причину роста цен на яйца в магазинах.

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