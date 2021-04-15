15 апреля
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Потребитель

В Минпромторге назвали «обычную» причину роста цен на яйца

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что цены на яйца в России растут в преддверии православной Пасхи, и это «традиционно». Его слова приводит РИА Новости.

Яйцо.
Яйцо.
СС0.

C 6 по 12 апреля стоимость яиц в России выросла на 2,3 процента — несмотря на то, что производители договорились о сдерживании роста цен.

Однако в Минпромторге полагают, что уже в мае производство яиц увеличится, а спрос спадет.

«Это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят», — объяснил Никита Кузнецов.

По словам Кузнецова, сейчас торговые сети продают яйца по ценам ниже закупочных.

Напомним, в начале апреля стало известно, что стоимость яиц в Алтайском крае по сравнению с прошлым годом подскочила примерно на 70%. Виктор Томенко съездил на птицефабрику «Молодежная» в Первомайском районе, где провел рабочее совещание с руководителями крупнейших птицефабрик.

Православная Пасха в 2021 году отмечается в воскресенье, 2 мая.

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