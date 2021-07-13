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Экономика

Россиян предупредили о повышении цен на самые незаменимые продукты

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал «Вечерней Москве» о росте цен на основные продукты питания.

Продукты. Магазин.
Продукты. Магазин.
Михаил Хаустов

Шелищ отметил, что этой осенью подорожать «может абсолютно все».

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — пояснил он.

Специалист включил в список незаменимых продуктов крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Он также заявил, что сезонные продукты пока прибавляют в цене, но вскоре должны подешеветь, однако эта тенденция будет «в коротком моменте».

Шелищ пришел к выводу, что каждый год такие продукты «все равно будут дорожать».

Напомним, Алтайский край оказался лидером в Сибири по росту цен на продукты — за месяц продуктовая корзина подорожала на 4,6%.

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