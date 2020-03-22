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Экономика

Россиянам дали совет, как сохранить сбережения. Главное — спокойствие

Россиянам не стоит, как говорится, сломя голову скупать доллары и евро по увеличенному курсу, сообщает РИА «Новости».

Медитация.
Медитация.
Открытые источники.

Также не стоит хранить наличные деньги. Такое мнение высказал эксперт инвестиционного банка из Дании Saxo Bank Эдгар Куплаис.

«Единственное разумное поведение — сохранять здравый смысл и не поддаваться панике», — уверен специалист.

Паникой он назвал эмоциональные, нерациональные продажи ценных бумаг и приобретение валюты в условиях выросшего спроса на нее.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время не будет необходимости в валюте, так как границы закрыты.

Более того, из-за карантина во многих странах прекратилось хождение наличных денег.

Медитация. Женщина
Медитация. Женщина
СС0

Ссылаясь на опыт прошлых кризисов Куплаис отметил, что курсы еще нормализуются.

«Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, впоследствии продавали валюту по более низкому курсу», — напомнил эксперт из Дании.

Ранее профессор ВШЭ заявил, что во время необходимо вкладывать рубли в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту.

Накануне о начале глобального экономического кризиса заявили инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

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