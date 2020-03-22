Также не стоит хранить наличные деньги. Такое мнение высказал эксперт инвестиционного банка из Дании Saxo Bank Эдгар Куплаис.
«Единственное разумное поведение — сохранять здравый смысл и не поддаваться панике», — уверен специалист.
Паникой он назвал эмоциональные, нерациональные продажи ценных бумаг и приобретение валюты в условиях выросшего спроса на нее.
Он также подчеркнул, что в ближайшее время не будет необходимости в валюте, так как границы закрыты.
Более того, из-за карантина во многих странах прекратилось хождение наличных денег.
Ссылаясь на опыт прошлых кризисов Куплаис отметил, что курсы еще нормализуются.
«Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, впоследствии продавали валюту по более низкому курсу», — напомнил эксперт из Дании.
Ранее профессор ВШЭ заявил, что во время необходимо вкладывать рубли в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту.
Накануне о начале глобального экономического кризиса заявили инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.