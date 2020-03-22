Россиянам не стоит, как говорится, сломя голову скупать доллары и евро по увеличенному курсу, сообщает РИА «Новости» .

Также не стоит хранить наличные деньги. Такое мнение высказал эксперт инвестиционного банка из Дании Saxo Bank Эдгар Куплаис.

«Единственное разумное поведение — сохранять здравый смысл и не поддаваться панике», — уверен специалист.

Паникой он назвал эмоциональные, нерациональные продажи ценных бумаг и приобретение валюты в условиях выросшего спроса на нее.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время не будет необходимости в валюте, так как границы закрыты.

Более того, из-за карантина во многих странах прекратилось хождение наличных денег.

Медитация. Женщина СС0

Ссылаясь на опыт прошлых кризисов Куплаис отметил, что курсы еще нормализуются.

«Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, впоследствии продавали валюту по более низкому курсу», — напомнил эксперт из Дании.

Ранее профессор ВШЭ заявил, что во время необходимо вкладывать рубли в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту.

Накануне о начале глобального экономического кризиса заявили инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.