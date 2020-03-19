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Экономика

Отбить девальвацию: экономист дал советы по сохранению сбережений

Вкладывать рубли во время кризиса лучше в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту, считает профессор ВШЭ Евгений Коган.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

В перспективе долгосрочные рублевые акции могут вырасти в цене, прогнозирует экономист.

А вот совершать валютные операции в сложившейся ситуации уже поздно.

На положение вещей мог бы повлиять отказ Центробанка от поднятия ключевой ставки, но, скорее всего, чтобы стабилизировать курс рубля, регулятор все же ее поднимет, считает профессор, пишет URA.ru.

«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции российских компаний», — резюмировал эксперт.

Российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо, пишет News.ru.

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%. <К началу 2020 года рубль занимал шестое место по волатильности.>

О начале глобального экономического кризиса заявили инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. При этом все эксперты считают, что экономический спад не достигнет показателей 2008 года, когда глобальный ВВП упал на 0,8%, однако окажется более серьезным, во время кризиса начала 1990-х.

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