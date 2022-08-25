Россиянам хотят повысить пенсии с 1 сентября. На сколько, и что об этом известно

Как сообщает «Рамблер.Финансы», выплаты повысят пенсионерам, которые уволились с работы в мае этого года.
В «новые» пенсии включат пропущенные индексации. При этом, если пенсионер снова трудоустроится, доплату снимать не будут.
Также получать больше те пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети.
Да, если пенсионер оформит статус самозанятого в августе — в частности, если он не платит страховые взносы по добровольной программе в Пенсионный фонд.
Нет, так как с 1 сентября увеличивать пенсии будут автоматически.
В Алтайском крае проживают свыше 719 тыс. пенсионеров.
Из них 83% — получатели страховых пенсий по старости. Чуть больше 11% приходится на государственные, социальные пенсии и по 3% - на страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца.
Ранее стало известно, что депутаты «Справедливая Россия — За правду» внесли законопроект о введении 13-й пенсии. Ее могут начать выплачивать в декабре.
Предполагается, что на реаализацию этой инициативы могут потратить 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.