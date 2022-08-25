Россиянам хотят повысить пенсии с 1 сентября. На сколько, и что об этом известно

1

Каким категориям пенсионеров повысят пенсии?

Как сообщает «Рамблер.Финансы», выплаты повысят пенсионерам, которые уволились с работы в мае этого года.

В «новые» пенсии включат пропущенные индексации. При этом, если пенсионер снова трудоустроится, доплату снимать не будут.

Также получать больше те пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети.