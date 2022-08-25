25 августа
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Экономика

Россиянам хотят повысить пенсии с 1 сентября. На сколько, и что об этом известно

Некоторым россиянам повысят пенсии с 1 сентября. Кому, на сколько и почему увеличат выплаты — в нашем разборе.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
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1
Каким категориям пенсионеров повысят пенсии?

Как сообщает «Рамблер.Финансы», выплаты повысят пенсионерам, которые уволились с работы в мае этого года.

В «новые» пенсии включат пропущенные индексации. При этом, если пенсионер снова трудоустроится, доплату снимать не будут.

Также получать больше те пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети.

2
Повысят ли пенсию работающим пенсионерам?

Да, если пенсионер оформит статус самозанятого в августе — в частности, если он не платит страховые взносы по добровольной программе в Пенсионный фонд.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
3
А надо писать заявление, чтобы пенсию повысили?

Нет, так как с 1 сентября увеличивать пенсии будут автоматически.

4
Сколько пенсионеров в Алтайском крае?

В Алтайском крае проживают свыше 719 тыс. пенсионеров.

Из них 83% — получатели страховых пенсий по старости. Чуть больше 11% приходится на государственные, социальные пенсии и по 3% - на страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
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5
13-я пенсия

Ранее стало известно, что депутаты «Справедливая Россия — За правду» внесли законопроект о введении 13-й пенсии. Ее могут начать выплачивать в декабре.

Предполагается, что на реаализацию этой инициативы могут потратить 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

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