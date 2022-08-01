Россиянам хотят выплачивать 13-ю пенсию. Что это значит

Когда будут давать 13-ю пенсию

Ежегодно давать россиянам 13-ю пенсию предлагают в декабре.

Кроме того, могут вдвое увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — для граждан старше 70 лет.

Зачем нужна 13-я пенсия

Авторы законопроекта уверены, что еще одна пенсия улучшит качество жизни пожилых людей.

«Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — утверждают они.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

Сколько потратят на инициативу

Предполагается, что на назначение 13-й пенсии могут потратить 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

«Согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей. При этом Беларусь, ВВП на душу населения которой в 2015 году был в полтора раза меньше, чем у России, заняла 64-ю позицию, а, например, Венгрия, у которой ВВП на душу населения такой же, как у России, — 39-е место», — добавили депутаты.

Пенсия , старушка. CC0

Что о 13-й пенсии говорит эксперт

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что большинству российских пенсионеров сегодня необходима дополнительная финансовая поддержка.

«Уровень пенсионного обеспечения россиян нельзя считать соответствующим современным требованиям. По определенным прогнозам, мы должны были выйти на размер пенсий в два — два с половиной прожиточных минимума (примерно 25 тыс. рублей. — Прим. ред.) Но этого не произошло», — подчеркнул он.

Кто разработал похожий законопроект

В ЛДПР напомнили, что также разработали аналогичный законопроект. Однако, по оценкам партии, затраты на 13-ю пенсию составят 786 млрд рублей.

Кстати, стало известно, какие изменения ждут россиян с 1 августа. Подробнее — в нашем разборе.