29 июля
﻿
Жизнь

Какие изменения ждут россиян с 1 августа — обзор

С 1 августа россиянам повысят пенсии, а статус самозанятого можно будет получить «по-новому». Какие еще изменения вступят в силу — в обзоре altapress.ru.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Повышение пенсий

С 1 августа в России увеличат размеры пенсий. Так, работающим пенсионерам, получающим дополнительные баллы за страховые отчисления, будут платить на 314,07 рубля больше.

Уточним, инвалиды первой группы и россияне от 80 лет претендуют на прибавку к страховой пенсии.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», — заявила ранее замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Я получаю пенсию. Чтобы ее повысили, надо писать заявление?

Нет, заявление не нужно. Выплаты индексируют автоматически.

А сколько стоит один пенсионный балл?

Как сообщает «Гарант.ру», один пенсионный балл равен 118,1 рублям.

Информация о налогоплательщиках

Согласно поправке в ст. 102 НК РФ, со следующего месяца налоговые органы смогут передавать информацию о налогоплательщиках третьим лицам.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Получается, данные о плательщике перестанут быть тайной?

Да. Больше это не будут считать тайной, однако соответствующее согласие от человека все-таки потребуется.

Статус самозанятого: новая «фишка»

Зарегистрироваться, как самозанятому, с 1 августа можно на «Госуслугах» — подав заявление с электронной подписью.

Граждане ЛНР и ДНР тоже могут стать самозанятыми?

Да, могут.

Обязательства банков и резервы

Центробанк увеличит резервы для выполнения обязательства перед клиентами:

  • до 3% — в рублях (для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций),
  • до 5% — в валюте (для банков с универсальной и базовой лицензией, а также небанковских кредитных организаций).
Кредит.
Кредит.
СС0

Автомобили с «тревожной кнопкой»

С 1 августа установка «тревожной кнопки» станет обязательной для «легковушек», автобусов и грузовиков, но — не для авто, которые перевозят опасные грузы и детей.

Напомним, до этой даты автопроизводителям разрешили выпускать автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость