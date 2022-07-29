Повышение пенсий
С 1 августа в России увеличат размеры пенсий. Так, работающим пенсионерам, получающим дополнительные баллы за страховые отчисления, будут платить на 314,07 рубля больше.
Уточним, инвалиды первой группы и россияне от 80 лет претендуют на прибавку к страховой пенсии.
«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», — заявила ранее замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.
Я получаю пенсию. Чтобы ее повысили, надо писать заявление?
Нет, заявление не нужно. Выплаты индексируют автоматически.
А сколько стоит один пенсионный балл?
Как сообщает «Гарант.ру», один пенсионный балл равен 118,1 рублям.
Информация о налогоплательщиках
Согласно поправке в ст. 102 НК РФ, со следующего месяца налоговые органы смогут передавать информацию о налогоплательщиках третьим лицам.
Получается, данные о плательщике перестанут быть тайной?
Да. Больше это не будут считать тайной, однако соответствующее согласие от человека все-таки потребуется.
Статус самозанятого: новая «фишка»
Зарегистрироваться, как самозанятому, с 1 августа можно на «Госуслугах» — подав заявление с электронной подписью.
Граждане ЛНР и ДНР тоже могут стать самозанятыми?
Да, могут.
Обязательства банков и резервы
Центробанк увеличит резервы для выполнения обязательства перед клиентами:
- до 3% — в рублях (для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций),
- до 5% — в валюте (для банков с универсальной и базовой лицензией, а также небанковских кредитных организаций).
Автомобили с «тревожной кнопкой»
С 1 августа установка «тревожной кнопки» станет обязательной для «легковушек», автобусов и грузовиков, но — не для авто, которые перевозят опасные грузы и детей.
Напомним, до этой даты автопроизводителям разрешили выпускать автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».