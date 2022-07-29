С 1 августа россиянам повысят пенсии, а статус самозанятого можно будет получить «по-новому». Какие еще изменения вступят в силу — в обзоре altapress.ru.

Повышение пенсий

С 1 августа в России увеличат размеры пенсий. Так, работающим пенсионерам, получающим дополнительные баллы за страховые отчисления, будут платить на 314,07 рубля больше.

Уточним, инвалиды первой группы и россияне от 80 лет претендуют на прибавку к страховой пенсии.

Пенсия , старушка. CC0

«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», — заявила ранее замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Я получаю пенсию. Чтобы ее повысили , надо писать заявление? Нет, заявление не нужно. Выплаты индексируют автоматически. А сколько стоит один пенсионный балл? Как сообщает «Гарант.ру», один пенсионный балл равен 118,1 рублям.

Информация о налогоплательщиках

Согласно поправке в ст. 102 НК РФ, со следующего месяца налоговые органы смогут передавать информацию о налогоплательщиках третьим лицам.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Получается , данные о плательщике перестанут быть тайной? Да. Больше это не будут считать тайной, однако соответствующее согласие от человека все-таки потребуется.

Статус самозанятого: новая «фишка»

Зарегистрироваться, как самозанятому, с 1 августа можно на «Госуслугах» — подав заявление с электронной подписью.

Граждане ЛНР и ДНР тоже могут стать самозанятыми? Да, могут.

Обязательства банков и резервы

Центробанк увеличит резервы для выполнения обязательства перед клиентами:

до 3% — в рублях ( для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций),

для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций), до 5% — в валюте ( для банков с универсальной и базовой лицензией , а также небанковских кредитных организаций).

Кредит. СС0

Автомобили с «тревожной кнопкой»

С 1 августа установка «тревожной кнопки» станет обязательной для «легковушек», автобусов и грузовиков, но — не для авто, которые перевозят опасные грузы и детей.

Напомним, до этой даты автопроизводителям разрешили выпускать автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».