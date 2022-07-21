21 июля
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Экономика

Стало известно, кому повысят пенсию в августе

Примерно 7,3 млн российских пенсионеров повысят выплаты в августе, передают «Известия».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

По информации издания, работающие пенсионеры со следующего месяца будут получать на 314,07 рубля больше — при условии, что они получают дополнительные баллы за страховые отчисления.

Кроме того, выплаты увеличат для россиян старше 80 лет, инвалидов первой группы и военных.

«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», — подчеркнула замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Напомним, ранее Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года.

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