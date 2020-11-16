Россиянам могут позволить продавать в интернете торты, ботинки и мыло с веревочками

Напомним, ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова штрафовать людей за продажу в соцсетях самодельных кусочков мыла, различных шапочек и браслетиков, пирожных и не только.

Кроме того, министру предложили разработать механизм блокировки аккаунтов «серых продавцов», чтобы они не могли получить лишнюю копеечку.

В ответ на это Фаррахов заявил, что нельзя запрещать людям зарабатывать на жизнь с помощью любимого занятия — хоть выпекание тортов, хоть ручной пошив обуви.

«Торговля через соцсети — это то, что уже пришло и никогда уже не уйдет», — отметил депутат.

Отличный торт по случаю выхода на пенсию. Adme.ru

Фаррахов подчеркнул, что регулировать торговлю в соцсетях необходимо, но не стоит идти путем запретов и блокировок. Лучше создать условия, чтобы люди захотели легализовать себя.

Он также отметил, что соцсети, как площадка для продвижения товаров, особенно привлекательны тем россиянам, которые продают товары собственного производства.

«Это может быть выпечка тортов или конфет по уникальным рецептам, создание авторского мыла, вязание или пошив одежды на заказ и так далее», — отмечает издание.

Такие люди редко оформляют разрешения, так как свою деятельность расценивают как хобби. Да и размеры бизнеса, как правило, не делают выгодной регистрацию ИП и тем более юрлица.

Ранее жительница Барнаула рассказала altapress.ru про свой крохотный бизнес, которым она занялась после рождения ребенка.