Дети растут очень быстро, и родителям хочется запомнить каждое мгновение их жизни. Фотограф новорожденных Наталья Терешина помогает барнаульцам сохранить такую память с первых дней жизни малыша. Она рассказала altapress.ru о том, как собственный декрет помог ей найти новое занятие и можно ли договориться с маленьким ребенком.

Необычное решение

— Как вы стали снимать детей?

— До того как стать фотографом, я работала в банке и никогда не думала, что начну заниматься подобным. Эта идея возникла у меня после рождения дочери. Когда ей был почти месяц, мне захотелось сделать фотосессию. Но оказалось, что на съемку новорожденных мы уже опоздали, и я очень огорчилась. Я еще не понимала, почему нельзя снимать детей после месяца, ведь мне казалось, что моя дочка еще такая маленькая. Тогда я решила изучить этот момент подробнее и узнала, что такая фотосессия действительно делается в первые две недели жизни ребенка, так как с возрастом малышей связаны особые сложности.

Я начала читать про фотосессию New born, изучать тонкости работы, смотреть примеры. Оказалось, что в Барнауле было очень мало людей, занимающихся такой съемкой. И я решила попробовать. Проходила онлайн-курсы у фотографов New born из Омска, Новосибирска, Киева. И потихоньку нарабатывала свою первую базу.

Наталья Терешина Фото из личного архива Натали Терешиной

Первых клиентов я снимала бесплатно, а уже потом начала устанавливать цены за работу. Поначалу люди очень боялись участвовать в съемках, а тем более приезжать в специальную студию. Поэтому мне приходилось выезжать к родителям и детям на дом.

— Чем отличается фотограф New born от других?

— Фотосъемка новорожденных уникальна тем, что делается один раз в жизни и ее невозможно повторить. Дети считаются новорожденными до 28 дней, поэтому родителям нужно успеть запечатлеть эти моменты жизни.

Также фотосессия довольно сложна тем, что с грудничком непросто работать и далеко не каждый специалист возьмет на себя за это ответственность. Съемка непредсказуема и длится по несколько часов. Поэтому у нас в городе очень мало мастеров, которые бы взялись за такую работу.

Работа Натальи Терешиной Фото из личного архива Натали Терешиной

Первые страхи

— Можно ли сказать , что вы совмещаете работу фотографа и воспитателя?

— Думаю, да. Меня часто спрашивают, откуда у меня столько терпения работать с маленькими детьми. Особенно когда нужно сфотографировать годовалого ребенка, а он бегает и не слушается. Для этого у меня есть успокаивающие печенюшки, мыльные пузыри или просто мультики.

— Вам не было страшно снимать новорожденных детей? Ведь они такие маленькие и хрупкие.

— Было дико страшно. Я помню, как перед своей первой съемкой не спала ночь и смотрела кучу видео, как правильно пеленать малыша.

С учетом того, что я большой перфекционист, всегда стремлюсь к идеалу в позировании и не снимаю, пока меня на 100% не устраивает картинка. Определенный алгоритм действий начал складываться после не одного десятка малышей.

Работа Натальи Терешиной Фото из личного архива Натали Терешиной

Съемка новорожденного может проходить от двух до четырех часов.

Кропотливая работа

— Почему рекомендуется фотографировать детей до одного месяца?

— Причина в том, что дети до 14 дней много спят, их не мучают колики. Это очень важно, так как после двух недель у малышей может возникать дискомфорт, они плачут и их становится тяжело снимать. Я не отказываюсь от такой работы, но всегда предупреждаю родителей и не обещаю сложных позировок.

В нашей стране редко привозят для фотосъемки детей до 14 дней. За границей уже есть традиция, чтобы после роддома ехать к фотографу запечатлеть новорожденного. Для них такая съемка — святое. А у нас родители боятся или могут ждать, когда у ребенка пройдет, например, сыпь, и обращаются уже после двух недель. Ждать совсем не обязательно, ведь я все проблемы с кожей решаю в ходе ретуши.

— Какой возраст самый проблемный для съемки?

— С детьми после года очень сложно. Ребенок в этом возрасте сильно привязан к маме, и его трудно убедить сфотографироваться. После двух лет с ним уже можно договориться, например пообещать в конце вкусняшку. Но с такими детьми я работаю редко.

Работа Натальи Терешиной Фото из личного архива Натали Терешиной

Как можно договориться с младенцем

— Если малыш начал плакать , как вы его успокаиваете?

— Если младенец кричит, это значит, что его что-то беспокоит. У меня в студии есть фитбол, на который я сажусь вместе с грудничком и начинаю его укачивать. В случае когда малыш очень беспокойный, его приходится обматывать в ткань, так как в такой обмотке он сразу успокаивается. Уже после этого я начинаю новорожденного аккуратно разматывать и фотографировать.

Что касается деток постарше, берется во внимание то, насколько ребенок социален. Если крошка почти все время проводит дома и видит только членов семьи, то в незнакомом месте с чужой тетей он, естественно, начинает плакать. Необходимо, чтобы ребенок привык к обстановке, привык ко мне. На помощь приходят погремушки, мыльные пузыри, даже танцы с бубном — какие только звуки я не издаю, чтобы вызвать улыбку у деток.

Работа Натальи Терешиной Фото из личного архива Натали Терешиной

— Как вы кладете новорожденного в позу?

— Детки очень гибкие, и когда они засыпают, то становятся расслабленными. Поэтому их легко укладывать в определенную позу. Учитывается и то, что у ребенка может быть мышечный тонус. В таких случаях я исключаю некоторые позиции, которые могут принести дискомфорт. Также перед съемкой я всегда спрашиваю у мам, как проходили роды и не было ли у малыша травм. Ведь при наличии вывихов я не могу положить определенным образом ручки или ножки ребенка.

У меня есть специальное оборудование для поз: стойки, подушки, позировочное кольцо. Они нужны для удобства малыша. Иногда я подкладываю под ткань мягкие валики, чтобы грудничок лежал компактно и у него образовались милые складочки. Все это помогает стремиться к идеальным позам.

Работа Натальи Терешиной Фото из личного архива Натали Терешиной

Платья , рюшечки и кружева — необходимый реквизит

— Где вы заказываете реквизит и во сколько он вам обходится?

— Есть много мастеров в России, которые делают вещи для новорожденных. Они вяжут и шьют костюмы, валяют игрушки, делают корзинки. У них я и покупаю.

Все это очень дорого, но стоит того, чтобы клиент был доволен. Я стараюсь делать так, чтобы родителям ничего не приходилось покупать. Они приходят и выбирают из того, что у меня уже есть. Я постоянно пополняю запасы реквизита.

Средние цены на фотосъемку новорожденных в Барнауле: Фотосъемка новорожденного 1 час — 2,5 тыс. рублей; Фотосъемка новорожденного 2 часа — от 5 тыс. рублей; Фотосъемка новорожденного 3 часа — от 6 тыс. рублей.

Работа Натальи Терешины Фото из личного архива Натали Терешиной

— Ваша студия специально оборудована для таких съемок?

— Да, это специализированная студия. В отличие от интерьерных она не предназначена для большого количества людей и позволяет снимать новорожденных и детей до года. В ней удобно работать, потому что весь реквизит под рукой.

Фотосессии в королевском стиле и не только

— Что такое фотодень?

— Это тематический день, в который я могу принять определенное количество человек в ограниченное время. На фотодень может прийти от 5 до 10 человек.

Работа Натальи Терешины Фото из личного архива Натали Терешиной

— Были ли необычные идеи для фотосъемки?

— Да, однажды я делала «хоккейную» фотосессию. Родители были в спортивных кофтах, а ребенок — в шапке с логотипом хоккейного клуба. Получились очень интересные кадры.

Еще была семья, которая хотела съемку в королевском стиле. Им нужны были кружева и обязательно короны. Я тогда взяла с ободка дочери маленькую коронку, а муж спилил с нее крепления. После этого я аккуратно положила ее на голову ребенку. Теперь эта корона — любимый атрибут у мамочек для съемки девочек.

Работа Натальи Терешины Фото из личного архива Натали Терешиной

— Вам приходилось сталкиваться со стереотипом о том , что нельзя показывать ребенка до года , иначе его могут сглазить?

— У меня были клиенты, которые просили после работы не публиковать фотографии в аккаунте Instagram. Такие фотосессии называются закрытыми — конфиденциальными. Бывало и такое, когда уже после публикации родители просили удалить снимок, потому что малыш вдруг стал плохо спать. Видимо, они считали, что из-за этого.

— Планируете и дальше заниматься этим делом?

— Конечно! Бросать не собираюсь.