Необычное решение
— Как вы стали снимать детей?
— До того как стать фотографом, я работала в банке и никогда не думала, что начну заниматься подобным. Эта идея возникла у меня после рождения дочери. Когда ей был почти месяц, мне захотелось сделать фотосессию. Но оказалось, что на съемку новорожденных мы уже опоздали, и я очень огорчилась. Я еще не понимала, почему нельзя снимать детей после месяца, ведь мне казалось, что моя дочка еще такая маленькая. Тогда я решила изучить этот момент подробнее и узнала, что такая фотосессия действительно делается в первые две недели жизни ребенка, так как с возрастом малышей связаны особые сложности.
Я начала читать про фотосессию New born, изучать тонкости работы, смотреть примеры. Оказалось, что в Барнауле было очень мало людей, занимающихся такой съемкой. И я решила попробовать. Проходила онлайн-курсы у фотографов New born из Омска, Новосибирска, Киева. И потихоньку нарабатывала свою первую базу.
Первых клиентов я снимала бесплатно, а уже потом начала устанавливать цены за работу. Поначалу люди очень боялись участвовать в съемках, а тем более приезжать в специальную студию. Поэтому мне приходилось выезжать к родителям и детям на дом.
— Чем отличается фотограф New born от других?
— Фотосъемка новорожденных уникальна тем, что делается один раз в жизни и ее невозможно повторить. Дети считаются новорожденными до 28 дней, поэтому родителям нужно успеть запечатлеть эти моменты жизни.
Также фотосессия довольно сложна тем, что с грудничком непросто работать и далеко не каждый специалист возьмет на себя за это ответственность. Съемка непредсказуема и длится по несколько часов. Поэтому у нас в городе очень мало мастеров, которые бы взялись за такую работу.
Первые страхи
— Можно ли сказать, что вы совмещаете работу фотографа и воспитателя?
— Думаю, да. Меня часто спрашивают, откуда у меня столько терпения работать с маленькими детьми. Особенно когда нужно сфотографировать годовалого ребенка, а он бегает и не слушается. Для этого у меня есть успокаивающие печенюшки, мыльные пузыри или просто мультики.
— Вам не было страшно снимать новорожденных детей? Ведь они такие маленькие и хрупкие.
— Было дико страшно. Я помню, как перед своей первой съемкой не спала ночь и смотрела кучу видео, как правильно пеленать малыша.
С учетом того, что я большой перфекционист, всегда стремлюсь к идеалу в позировании и не снимаю, пока меня на 100% не устраивает картинка. Определенный алгоритм действий начал складываться после не одного десятка малышей.
Съемка новорожденного может проходить от двух до четырех часов.
Кропотливая работа
— Почему рекомендуется фотографировать детей до одного месяца?
— Причина в том, что дети до 14 дней много спят, их не мучают колики. Это очень важно, так как после двух недель у малышей может возникать дискомфорт, они плачут и их становится тяжело снимать. Я не отказываюсь от такой работы, но всегда предупреждаю родителей и не обещаю сложных позировок.
В нашей стране редко привозят для фотосъемки детей до 14 дней. За границей уже есть традиция, чтобы после роддома ехать к фотографу запечатлеть новорожденного. Для них такая съемка — святое. А у нас родители боятся или могут ждать, когда у ребенка пройдет, например, сыпь, и обращаются уже после двух недель. Ждать совсем не обязательно, ведь я все проблемы с кожей решаю в ходе ретуши.
— Какой возраст самый проблемный для съемки?
— С детьми после года очень сложно. Ребенок в этом возрасте сильно привязан к маме, и его трудно убедить сфотографироваться. После двух лет с ним уже можно договориться, например пообещать в конце вкусняшку. Но с такими детьми я работаю редко.
Как можно договориться с младенцем
— Если малыш начал плакать, как вы его успокаиваете?
— Если младенец кричит, это значит, что его что-то беспокоит. У меня в студии есть фитбол, на который я сажусь вместе с грудничком и начинаю его укачивать. В случае когда малыш очень беспокойный, его приходится обматывать в ткань, так как в такой обмотке он сразу успокаивается. Уже после этого я начинаю новорожденного аккуратно разматывать и фотографировать.
Что касается деток постарше, берется во внимание то, насколько ребенок социален. Если крошка почти все время проводит дома и видит только членов семьи, то в незнакомом месте с чужой тетей он, естественно, начинает плакать. Необходимо, чтобы ребенок привык к обстановке, привык ко мне. На помощь приходят погремушки, мыльные пузыри, даже танцы с бубном — какие только звуки я не издаю, чтобы вызвать улыбку у деток.
— Как вы кладете новорожденного в позу?
— Детки очень гибкие, и когда они засыпают, то становятся расслабленными. Поэтому их легко укладывать в определенную позу. Учитывается и то, что у ребенка может быть мышечный тонус. В таких случаях я исключаю некоторые позиции, которые могут принести дискомфорт. Также перед съемкой я всегда спрашиваю у мам, как проходили роды и не было ли у малыша травм. Ведь при наличии вывихов я не могу положить определенным образом ручки или ножки ребенка.
У меня есть специальное оборудование для поз: стойки, подушки, позировочное кольцо. Они нужны для удобства малыша. Иногда я подкладываю под ткань мягкие валики, чтобы грудничок лежал компактно и у него образовались милые складочки. Все это помогает стремиться к идеальным позам.
Платья, рюшечки и кружева — необходимый реквизит
— Где вы заказываете реквизит и во сколько он вам обходится?
— Есть много мастеров в России, которые делают вещи для новорожденных. Они вяжут и шьют костюмы, валяют игрушки, делают корзинки. У них я и покупаю.
Все это очень дорого, но стоит того, чтобы клиент был доволен. Я стараюсь делать так, чтобы родителям ничего не приходилось покупать. Они приходят и выбирают из того, что у меня уже есть. Я постоянно пополняю запасы реквизита.
Средние цены на фотосъемку новорожденных в Барнауле:
Фотосъемка новорожденного 1 час — 2,5 тыс. рублей;
Фотосъемка новорожденного 2 часа — от 5 тыс. рублей;
Фотосъемка новорожденного 3 часа — от 6 тыс. рублей.
— Ваша студия специально оборудована для таких съемок?
— Да, это специализированная студия. В отличие от интерьерных она не предназначена для большого количества людей и позволяет снимать новорожденных и детей до года. В ней удобно работать, потому что весь реквизит под рукой.
Фотосессии в королевском стиле и не только
— Что такое фотодень?
— Это тематический день, в который я могу принять определенное количество человек в ограниченное время. На фотодень может прийти от 5 до 10 человек.
— Были ли необычные идеи для фотосъемки?
— Да, однажды я делала «хоккейную» фотосессию. Родители были в спортивных кофтах, а ребенок — в шапке с логотипом хоккейного клуба. Получились очень интересные кадры.
Еще была семья, которая хотела съемку в королевском стиле. Им нужны были кружева и обязательно короны. Я тогда взяла с ободка дочери маленькую коронку, а муж спилил с нее крепления. После этого я аккуратно положила ее на голову ребенку. Теперь эта корона — любимый атрибут у мамочек для съемки девочек.
— Вам приходилось сталкиваться со стереотипом о том, что нельзя показывать ребенка до года, иначе его могут сглазить?
— У меня были клиенты, которые просили после работы не публиковать фотографии в аккаунте Instagram. Такие фотосессии называются закрытыми — конфиденциальными. Бывало и такое, когда уже после публикации родители просили удалить снимок, потому что малыш вдруг стал плохо спать. Видимо, они считали, что из-за этого.
— Планируете и дальше заниматься этим делом?
— Конечно! Бросать не собираюсь.