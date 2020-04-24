Алтайский онкопсихолог составила список лучших позитивных книг, которые полезно прочитать каждому

Психолог из онкологического центра Алла Лобанова составила подборку автобиографических и литературных произведений, которые помогут найти в испытаниях смысл и победить тяжелый недуг. Такая библиотерапия также поможет тем, кто нуждается сейчас в перезагрузке.

Дарья Донцова «Я очень хочу жить. Мой личный опыт»

Знаменитая писательница детективов не один год боролась с раком груди и сумела победить болезнь.

Донцова в своей книге откровенно рассказала о том, как долго искала хороших врачей, как прошла через несколько операций, химио- и лучевую терапию, как много лет принимала гормоны и сумела справиться с вызванным лекарствами изменением веса.

Также она рассказала о минутах отчаяния и что ей помогло их преодолеть.

Цитата: «Из любого, даже самого, казалось бы, безвыходного положения есть выход, вот только не факт, что он вам сразу понравится».

Давид Серван-Шрейбер «Антирак. Новый образ жизни»

Книга написана доктором медицины, врачом нейропсихиатром и психологом. В 31 год он заболел одной из самых опасных форм рака — глиобластомой головного мозга.

Врачи давали ему несколько месяцев жизни, а он отвоевал у болезни целых двадцать лет, дважды женился, стал отцом троих детей.

Книги , чтение , библиотека СС0

В книге есть множество случаев из практики, захватывающие истории открытий и ссылки на ведущие научные издания, есть рецепты и таблицы, кривые и списки.

Цитата: «С этой болезнью можно жить. Эту болезнь можно научиться воспринимать как главную перемену в своей жизни. И почему бы этой перемене не быть к лучшему? Поверьте мне, это возможно».

Катерина Гордеева «Победить рак»

Автор книги, журналист Катерина Гордеева задала самые волнующие вопросы о раке опытным врачам и людям, которые его победили.

Лайма Вайкуле, Людмила Улицкая, Михаил Горбачев, Эммануил Виторган, Мари Фредрикссон, Анатолий Чубайс, а вместе с ними вы­дающиеся ученые, врачи-онкологи, академики и нобелевские лауреаты разных стран доказывают: победить рак — значит победить страх.

Цитата: «Страшнее не формальная инвалидность, а инвалидизация, которую пациент сам себе приписывает. У меня был такой больной, ему было 39 лет… он при выписке сказал: „Ну вот, теперь мне нельзя есть, пить, отдыхать, с женой общаться…“ Чушь собачья! Мы лечим для того, чтобы человек все это мог делать, чтобы он жил максимально полноценной жизнью».

Лэнс Армстронг «Не только о велоспорте: мое возвращение к жизни»

Лэнс Армстронг — американский велогонщик, шестикратный победитель «Тур де Франс» — рассказывает о своих достижениях в спорте и о том, как ему удалось преодолеть смертельное заболевание.

Книги , чтение , библиотека СС0

Это книга для всех, кому когда-либо приходилось преодолевать трудности. И не важно, в спорте или жизни.

Цитата: «Нет никакой возможности оценить шансы человека, и не надо даже пытаться, потому что мы никогда не можем быть абсолютно уверены в правильности оценки, а ошибка может лишить человека надежды. Надежда же — единственное противоядие против страха».

Тьери Янсен «Испытание болезнью: как пережить рак груди»

Еще одна позитивная книга от хирурга и психотерапевта. Он доказывает, что удовольствие и смысл — важнейшие составляющие процесса выздоровления.

Янсен помогает по-новому взглянуть на болезнь и говорит на понятном языке о страхах и надежде, о чувстве опустошенности и познании себя, о жизни в настоящем и о том, что выбор нашего отношения к этому испытанию всегда остается за пациентом.

Цитата: «Меня поражает, что приходящие ко мне женщины все время упоминают об одном и том же: они не заботятся о себе, им кажется, что они тащат на себе других, они привыкли жертвовать собой, у них впечатление, что им приходится одновременно играть несколько ролей — подруги, у которой всегда найдется время, внимательной супруги, пылкой любовницы, заботливой матери, чуткой дочери (если родители еще живы), безупречной хозяйки, эффективной сотрудницы или динамичной предпринимательницы. „Только заболев, я позволила себе сбросить ту маску совершенства, которую носила много лет. Я смогла, наконец, свободно выражать себя и стала той, кто я есть на самом деле“, — вспоминает Нелли».

Виктор Лихачев «Кто услышит коноплянку?»

У главного героя произведения, журналиста Михаила Киреева — рак. Находясь на непростом жизненном этапе, он оказывается втянут в настоящие приключения. Михаил Киреев несет дорогами русской провинции чудотворную икону, уклоняясь от бандитской погони.

Книги , чтение , библиотека СС0

А внутренне — проходит путь духовного роста: от неверия — к вере, от смятения — к благодатному покою, от душевной слепоты и глухоты — к прозрению и слышанию чуда.

Цитата: «Странная штука жизнь. То дело, которое нам доставляет радость, мы называем дурацким словом „хобби“, и мечтаем выйти скорее на пенсию, чтобы оставить, бросить проклятую работу и…»

Сиддхартха Мукерджи «Царь всех болезней. Биография рака»

Научно-популярная работа о раке, написанная американским онкологом индийского происхождения и получившая Пулитцеровскую премию в 2011 году.

Книга помогает лучше понять характер и причины этой болезни. Просто и доходчиво автор рассказывает о том, что рак — это очень древний недуг, а не «чума 21 века».

О его многоликости и о том, как это тормозит поиск лекарств от онкологии. А еще о том, что врачи — не бездушные люди в халатах: их переживания, их чаяния и надежды отображаются в борьбе за здоровье людей.

Цитата: «Над дверью в оксфордский кабинет Ричарда Пето висит один из любимых афоризмов Долла: „Смерть неизбежна — в старости, но не раньше“. Идея Долла выражает собой гораздо более разумную и достижимую цель, которой можно определить успех войны с раком».

Луиза Хей «Исцели себя сам»

Луиза Хей — известный психолог, которая говорит, что причиной многих наших проблем являемся мы сами.

Книги , чтение , библиотека СС0

Благодаря ее рекомендациям читатель научится любить жизнь, ценить себя и здоровье, гордиться собой.

Цитата: «Я поняла, что в любом нашем недуге есть надобность. Иначе бы его у нас не было. Симптомы — это чисто внешнее проявление недуга. Нам следует войти вглубь и уничтожить его психологическую причину. Надолго затаенная обида разлагает, пожирает тело и, в конечном счете, ведет к образованию опухолей и развитию раковых заболеваний. Чувство вины всегда заставляет искать наказания и приводит к боли. Намного же легче выбросить из головы эти негативные мысли-стереотипы еще тогда, когда мы здоровы, чем пытаться искоренить их после возникновения заболевания, когда вы в панике и уже появилась угроза попасть под нож хирурга».

Летти Коттин Погребин «Испытание болезнью: как общаться , сохранить отношения и помочь близкому»

Друзьям и родственникам больных людей тоже бывает трудно и плохо. Иногда даже труднее, чем самим больным. И им тоже нужно учиться жить в новой ситуации. Как себя вести? Что говорить? Какие слова ранят, а какие поддерживают? А шутить можно?

Книга СС0

Американка Летти Коттин Погребин пережила рак и знает о той пропасти, которая разверзлась между тем, как люди относятся к больным, и тем, как сами больные хотели бы, чтобы к ним относились.

Цитата: «Четырехлетний малыш, который увидел, что их овдовевший сосед плачет, подбежал к нему, забрался на колени и прижался к его груди. — Что ты ему сказал? — спросила мама у мальчика, когда они вернулись домой. — Ничего, — ответил малыш, — я просто помогал ему плакать».

Ринат Каримов «Rinat VS Lymphoma: Как я надрал раку задницу»

31-летний татуировщик Ринат после долгого и дорогого обследования узнал о диагнозе «лимфома» (рак лимфатической системы).

История его болезни — это посты в Instagram, которые позже легли в основу печатной книги, книги, полной юмора и самоиронии книги, где нет советов и нетрадиционных методов лечения.

История Рината — это честное и искреннее повествование о том, как человек живет после постановки такого диагноза, что он думает, какие проходит процедуры, какие последствия препаратов бывают и истории жизни пациентов-соседей по этажу, палате, заболеванию.