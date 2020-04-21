Стало известно, как барнаульцы могут поучаствовать в акции «Библионочь-2020»

Всероссийская акция «Библионочь-2020» пройдет, как и было запланировано, 25 апреля. Поучаствовать в ней можно будет, не выходя из дома, сообщает culture.ru

«Библионочь» пройдет в режиме онлайн-марафона «#75словПобеды», который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 16:00 по московскому времени на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят проект. Они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно записать видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды.

В описании ролика или в комментариях нужно написать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные видео попадут на официальную страницу акции.