Семь лучших классических книг, которые были написаны на карантине

«Декамерон», Джованни Бокаччо
Пожалуй, самое знаменитое произведение о карантине.
По сюжету, семь девушек и трое юношей на две недели уединяются на загородной вилле от чумы, которая бушевала во Флоренции в 1348 году. Коротая время, они рассказывают друг другу любовные, религиозные и ироничные истории.
Пандемия того года унесла две трети населения Флоренции. Сам Боккаччо потерял во время чумы отца и дочь, а его друг и еще один гений Возрождения Петрарка — свою музу и возлюбленную Лауру, которой он посвящал свои сонеты о неразделенной любви.
«Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», Уильям Шекспир
История знает времена, когда театры из-за эпидемий закрывались не на пару месяцев, а на целый год. В такую передрягу попал Шекспир.
В 1606 году Лондон охватила чума. Она была не столь обширная, как в 1603 году, когда погибло 10 процентов населения города, но напуганные власти перестраховались и запретили все массовые мероприятия.
Как в те годы выживали оставшиеся без работы актеры — одному богу известно. А вот Шекспир сел за стол и создал три пьесы — «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра».
И не случайно они все повествовали о королях и природе власти. Пьесы были написаны так, чтобы привлечь внимание умного и образованного монарха Якова I Стюарта. Ведь именно он делал основную кассу театру «Глобус», где работал драматург.
«Франкенштейн, или Современный Прометей», Мэри Шелли
Произведение, написанное не во время эпидемии, но на добровольной самоизоляции.
В 1816 году индонезийский вулкан Тамбора «чихнул» и выбросил в атмосферу 150 квадратных километров пепла. Так начался «Год без лета» — небо над Европой и Америкой почернело, в июне и июле выпал снег, реки замерзли, погибли посевы, разразился голод и выросла преступность.
Группа молодых писателей — среди которых был поэт Байрон и Мэри Шелли с мужем — отправились пережидать это непростое время в дом на берегу Женевского озера. Из-за холодной погоды они практически не выбирались из него.
Сидя у камина, они развлекали себя чтением книги «Фантасмагориана» — это сборник немецких страшных сказок и рассказов о привидениях и проклятиях в переводе на французский язык.
Байрон предложил всем написать каждому по «страшной повести». Сам он сочинил рассказ, который лег в основу повести Джона Полидори «Вампир» (кстати, считается, что это первое художественное произведение, которое описывает этих чудовищ).
Мэри Шелли решила подойти к делу не с фольклорной, а научной точки зрения. Так появилось произведение, рассказывающее о жизни ученого Виктора Франкенштейна, который из частей трупов собрал человека и оживил мертвую материю.
Неприкаянное чудовище, отвергнутое людьми за уродство, начинает преследовать своего создателя.
Интересно, что роман начинается в Петербурге и Архангельске, где находят истощенного Виктора Франкенштейна.
«Евгений Онегин», Александр Пушкин
Осенью 1830 года в Москве вспыхнула холера. В это время Пушкин отправился на несколько недель по делам в родовое имение Болдино, а в итоге застрял там на три месяца из-за объявленного карантина — в столицу никого не пускали.
Возможно, именно это сохранило гению жизнь, а современным ученикам подарило несколько произведений в школьную программу.
В ту «унылую пору» Пушкин написал «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказку о попе и работнике его Балде», закончил «Евгения Онегина» и еще три десятка стихов.
Главный русский поэт оценил то вдохновение, что подарило ему Болдино, и не раз возвращался сюда в осенние периоды. Позже в поместье он написал еще «Медного всадника», «Пиковую даму», «Сказку о золотом петушке» и многое другое.
«Горе от ума», Александр Грибоедов
С 1818 года секретарь русской миссии Александр Грибоедов жил и работал в Тифлисе, Тегеране и Тебризе, где-то и дело вспыхивали эпидемии тифа, холеры, чумы. Поэтому состояние самоизоляции поэт испытывал на себе неоднократно.
Свою знаменитую пьесу он начал писать в 1816 (по другой версии — в 1820) году, а закончил — 1824.
Сам Грибоедов в 1828 году не избежал очередной эпидемии и переболел малярией — что чуть не сорвало его свадьбу.
«Палата № 6», Антон Чехов
В 1890 году Чехов совершил удивительное путешествие — от Москвы он доехал до Сахалина, а оттуда вернулся через Гонконг, Сингапур, Коломбо, Порт-Саид, Одессу. Эпидемию холеры он застиг на середине пути, во Владивостоке.
Вернувшись домой он, казалось, оторвался от заразы, но она все же настигла его. Поэтому Чехову пришлось купить имение в Серпуховской уезде и, как практикующему врачу, организовать противохолерный участок.
В перерывах между лечением больных он уделял время творчеству. Так он написал «Палату № 6», «Попрыгунью», очерки «Остров Сахалин».
«Записки юного врача», Михаил Булгаков
Еще один русский врач и писатель Михаил Булгаков в 1920 году во Владикавказе во время гражданской войны застал эпидемию тифа и заразился сам.
В 1921 году болезнь вернулась к нему в Москве, приковав к постели. В письмах матери Булгаков писал, что ночами работает над «Записками земского врача».
В цикле рассказов описаны реальные случаи, случившиеся с писателем в селе Никольское Смоленской губернии, где он работал лекарем. За это время он лично принял больше 15 тыс. пациентов и чего только не навидался.