Семь лучших классических книг, которые были написаны на карантине

Доказано веками: карантин — это не повод для расстройства, а открытие новых возможностей. Это на своем примере доказали литературные гении. Altapress.ru собрал истории некоторых творений, созданных в режиме самоизоляции, которые вдохновят любого.

«Декамерон», Джованни Бокаччо

Пожалуй, самое знаменитое произведение о карантине.

По сюжету, семь девушек и трое юношей на две недели уединяются на загородной вилле от чумы, которая бушевала во Флоренции в 1348 году. Коротая время, они рассказывают друг другу любовные, религиозные и ироничные истории.

Пандемия того года унесла две трети населения Флоренции. Сам Боккаччо потерял во время чумы отца и дочь, а его друг и еще один гений Возрождения Петрарка — свою музу и возлюбленную Лауру, которой он посвящал свои сонеты о неразделенной любви.

Театр «Глобус» в Лондоне , где работал Шекспир СС0

«Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», Уильям Шекспир

История знает времена, когда театры из-за эпидемий закрывались не на пару месяцев, а на целый год. В такую передрягу попал Шекспир.

В 1606 году Лондон охватила чума. Она была не столь обширная, как в 1603 году, когда погибло 10 процентов населения города, но напуганные власти перестраховались и запретили все массовые мероприятия.

Как в те годы выживали оставшиеся без работы актеры — одному богу известно. А вот Шекспир сел за стол и создал три пьесы — «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра».

И не случайно они все повествовали о королях и природе власти. Пьесы были написаны так, чтобы привлечь внимание умного и образованного монарха Якова I Стюарта. Ведь именно он делал основную кассу театру «Глобус», где работал драматург.

Кадр из фильма «Франкенштейн» 1931 года kinopoisk.ru

«Франкенштейн , или Современный Прометей», Мэри Шелли

Произведение, написанное не во время эпидемии, но на добровольной самоизоляции.

В 1816 году индонезийский вулкан Тамбора «чихнул» и выбросил в атмосферу 150 квадратных километров пепла. Так начался «Год без лета» — небо над Европой и Америкой почернело, в июне и июле выпал снег, реки замерзли, погибли посевы, разразился голод и выросла преступность.

Группа молодых писателей — среди которых был поэт Байрон и Мэри Шелли с мужем — отправились пережидать это непростое время в дом на берегу Женевского озера. Из-за холодной погоды они практически не выбирались из него.

Сидя у камина, они развлекали себя чтением книги «Фантасмагориана» — это сборник немецких страшных сказок и рассказов о привидениях и проклятиях в переводе на французский язык.

Байрон предложил всем написать каждому по «страшной повести». Сам он сочинил рассказ, который лег в основу повести Джона Полидори «Вампир» (кстати, считается, что это первое художественное произведение, которое описывает этих чудовищ).

Мэри Шелли решила подойти к делу не с фольклорной, а научной точки зрения. Так появилось произведение, рассказывающее о жизни ученого Виктора Франкенштейна, который из частей трупов собрал человека и оживил мертвую материю.

Неприкаянное чудовище, отвергнутое людьми за уродство, начинает преследовать своего создателя.

Интересно, что роман начинается в Петербурге и Архангельске, где находят истощенного Виктора Франкенштейна.

Памятник на ул. Пушкина. архив СК «Сибирия»

«Евгений Онегин», Александр Пушкин

Осенью 1830 года в Москве вспыхнула холера. В это время Пушкин отправился на несколько недель по делам в родовое имение Болдино, а в итоге застрял там на три месяца из-за объявленного карантина — в столицу никого не пускали.

Возможно, именно это сохранило гению жизнь, а современным ученикам подарило несколько произведений в школьную программу.

В ту «унылую пору» Пушкин написал «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказку о попе и работнике его Балде», закончил «Евгения Онегина» и еще три десятка стихов.

Главный русский поэт оценил то вдохновение, что подарило ему Болдино, и не раз возвращался сюда в осенние периоды. Позже в поместье он написал еще «Медного всадника», «Пиковую даму», «Сказку о золотом петушке» и многое другое.

Телеспектакль «Горе от ума» 1952 года kinopoisk.ru

«Горе от ума», Александр Грибоедов

С 1818 года секретарь русской миссии Александр Грибоедов жил и работал в Тифлисе, Тегеране и Тебризе, где-то и дело вспыхивали эпидемии тифа, холеры, чумы. Поэтому состояние самоизоляции поэт испытывал на себе неоднократно.

Свою знаменитую пьесу он начал писать в 1816 (по другой версии — в 1820) году, а закончил — 1824.

Сам Грибоедов в 1828 году не избежал очередной эпидемии и переболел малярией — что чуть не сорвало его свадьбу.

Памятник Чехову в Томске. Александр Сакалов , ТВ-2

«Палата № 6», Антон Чехов

В 1890 году Чехов совершил удивительное путешествие — от Москвы он доехал до Сахалина, а оттуда вернулся через Гонконг, Сингапур, Коломбо, Порт-Саид, Одессу. Эпидемию холеры он застиг на середине пути, во Владивостоке.

Вернувшись домой он, казалось, оторвался от заразы, но она все же настигла его. Поэтому Чехову пришлось купить имение в Серпуховской уезде и, как практикующему врачу, организовать противохолерный участок.

В перерывах между лечением больных он уделял время творчеству. Так он написал «Палату № 6», «Попрыгунью», очерки «Остров Сахалин».

Сериал «Записки юного врача» по Булгакову с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли kinopoisk.ru

«Записки юного врача», Михаил Булгаков

Еще один русский врач и писатель Михаил Булгаков в 1920 году во Владикавказе во время гражданской войны застал эпидемию тифа и заразился сам.

В 1921 году болезнь вернулась к нему в Москве, приковав к постели. В письмах матери Булгаков писал, что ночами работает над «Записками земского врача».

В цикле рассказов описаны реальные случаи, случившиеся с писателем в селе Никольское Смоленской губернии, где он работал лекарем. За это время он лично принял больше 15 тыс. пациентов и чего только не навидался.