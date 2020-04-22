Барнаул во время «чумы»: как краевая столица пережила эпидемию больше 120 лет назад

Коронавирус — не единственная зараза, которая «гуляла» по Барнаулу. В 1892 году город охватила холера, которая унесла больше 400 жизней. Altapress узнал, как на Алтае пережили дореволюционную пандемию.

Что произошло

В XIX веке азиатскую холеру в город завезли российские переселенцы, которые прибыли в Алтайский округ на пароходах. Такое предположение сделал врач Альбин Николаевич Недзвецкий. Он опубликовал статью «Краткий очерк холерной эпидемии в Барнауле 1892 года» в первом выпуске «Алтайского сборника» 1894 года.

Архивный выпуск на своем сайте выложила библиотека им. Шишкова.

Altapress.ru ознакомился с текстом и собрал самые интересные факты и цитаты.

Кто заболел

Первый случай заболевания был зафиксирован 31 июля. Холеру подхватил мещанин Синькин.

Исторические кадры старого Барнаула foto-history.livejournal.com

Он был «выпивавший, но совершенно здоровый 35-летний мужчина». За сутки до смерти он работал на пароходной пристани. По возвращению домой его охватила лихорадка, и через 16 часов Синькин скончался. В метрической книге записали, что он «помер от поноса».

На следующий день заразу подхватил 65-летний арестант Колпаков, который накануне у устья Барнаулки пилил дрова. Умер он к вечеру того же дня в холерной больнице.

После этого количество заболевших стало стремительно увеличиваться. Больше всего пострадала Заячья слобода — беднейший и густонаселенный район, где проживало около 6 тыс. человек (место за Красноармейским проспектом, вокруг Покровского собора).

Исторические кадры старого Барнаула foto-history.livejournal.com

Как распространялась болезнь

Недзвецкий описал в очерке санитарные условия, в которых жили люди в слободе. Улицы были погружены в «навоз и топкую грязь, в огородах стоячая и вонючая вода». Дома — ветхие, разрушенные, тесные, в подполах — вода. Здесь не было «древесной растительности», которая могла «освежить воздух и нейтрализовать зловонные испарения».

Главным очагом холерной инфекции в Барнауле стала питьевая вода. В ближайший заводской пруд у Заячьей слободы постоянно стекали нечистоты с улицы, в нем же поили скот, купались и стирали белье. Эта же вода проникала в неглубокие колодцы.

Болезнь настигала больного чаще всего ночью. Начиналась она бурным припадком. Умирали люди на 2−3 день от общего истощения или «паралича сердца».

Исторические кадры старого Барнаула foto-history.livejournal.com

Сколько человек пострадали

В первую очередь холерой заболевали те, кто в «пище и питье испытывали всевозможные лишения и недостатки, или такие, которые допускали в этом отношении всякие злоупотребления и излишества».

«При этом бедный класс народа, не имеющий возможности соблюдать диетические меры предосторожности, к сожалению, очень часто не осознает и особенной в этом надобности, относясь к своей жизни с каким-то тупым, фаталистическим равнодушием».

Эпидемия длилась до октября. Из 20 тыс. горожан заболели около 800 человек, умерли — 441.

Наибольшая смертность была среди людей от 40 до 60 лет (167 человек) и от 20 до 40 (138). Также умерло пять детей до одного года и 33 ребенка возрастом до 10 лет.

Исторические кадры старого Барнаула foto-history.livejournal.com

Как боролись с эпидемией

Для борьбы с эпидемией в городе были предприняты серьезные меры.

Пароходная пристань была перенесена на четыре версты в сторону от города. Приезжающих осматривали врачи, завозные товары дезинфицировали.

На улицах были расклеены печатные объявления с инструкциями, как уберечься от холеры. Правда, простой народ на них мало обращал внимания.

Исторические кадры старого Барнаула foto-history.livejournal.com

Больницы к эпидемии были не готовы, четыре тесные палаты на 10 человек Общества Красного Креста вмиг оказались переполненными. Попадали сюда в основном либо бездомные, либо люди с тяжелой формой заболевания.

В первое время смертность там была свыше 77%, поэтому для простых людей попасть в палату означало обречь себя на смерть. Чуть позже удалось построить холерный барак, где изолировались зараженные.

Единственное, что радовало в такой ситуации — это достаток медикаментов, которые горная аптека раздавала бесплатно.

Исторические кадры старого Барнаула foto-history.livejournal.com

На будущее

После пережитого встал вопрос о том, как предотвратить возвращение эпидемии. По мнению Недзвецкого, было просто необходимо «осушение почвы путем правильной канализации» и доступ к чистой воде из буровых колодцев.