Миллион масок, 30 смертельных исходов. Как Алтайский край пережил пандемию A (H1N1) в 2009 году

В мире объявлена пандемия коронавируса Covid-19. Каждый день публикуются сводки о новых жертвах и заразившихся этой «чумой 21 века». И самоизоляция. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляла пандемию свиного гриппа — A (H1N1). Как тогда обстояли дела в Алтайском крае с пиком заболеваемости, количеством летальных исходов и пр. — в публикации Altapress.ru. Тогда в нашем регионе было зафиксировано 329 случаев пандемического гриппа A (H1N1), из них 30 — с летальным исходом.

Название

В профессиональной среде новый вирус не называли «свиным». У него есть официальное имя — А (H1N1)04/09 Калифорния, потому что он был идентифицирован в апреле 2009 года в Калифорнии.

На прицеле — «турецкие рейсы» и КПП

Еще в мае 2009 года в барнаульском аэропорту был усилен контроль за «турецкими рейсами» — на тот момент стали выполняться рейсы в Анталью (Турция), где уже зафиксировали случаи заболевания «свиным» гриппом.

В барнаульском аэропорту усилен санитарный контроль в связи с распространением вируса A/H1N1: создана рабочая группа, состоящая из медицинских работников авиапредприятия «Алтай» и специалистов Роспотребнадзора.

Все пассажиры самолетов, прилетающие из Антальи в Барнаул, встречались рабочей группой.

На Алтай привезли прививки против «свиного» гриппа. Анна Зайкова

На контрольно-пропускном пункте «Ташанта», расположенном на российско-монгольской границе в Республике Алтай проверяли здоровье водителей и пассажиров въезжающих на территорию РФ.

Всем турагентствам управление Роспотребнадзора вручило предписания о том, что они должны объяснять приобретающим путевки о наличии опасного вируса в Китае, разъяснять меры личной профилактики, а также советовать воздержаться от поездки в эту страну.

На май-2009 в России не зарегистрировано случаев заражения вирусом A (H1N1).

Первый случай

На 1 сентября 2009-го в Барнауле зафиксирован первый случай заболевания гриппом A/Н1N1. Наличие вируса лабораторно подтвердилось специалистами центра вирусологиии «Вектор» у 21-летней девушки, вернувшейся в Барнаул после июльского отдыха в Болгарии. Она сама обратилась в «скорую помощь», когда заметила признаки ОРВИ, и была госпитализирована.

По состоянию на 31 августа 2009 с учетом данных региональных бюро ВОЗ, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 268 657, включая 2967 случаев с летальным исходом.

Вакцинация. Анна Зайкова

«Болгарский синдром»

В Алтайском крае еще пять человек переболели так называемым «свиным» гриппом. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подтвердила все эти случаи. Это дети 12−15 лет, которые в августе, как и первая заболевшая, были на отдыхе в Болгарии.

У всех грипп прошел без осложнений. Никто из тех, кто находился с ними в контакте, не заразился. Пока все наши случаи «свиного» гриппа — завозные.

Школьный карантин

В Алтайском крае 30 учеников не сели за парты 1 сентября из-за того, что накануне вернулись из Турции или Египта. Ребятам разрешат пойти в школу только после 10-дневного карантина.

А главный санитарный врач России (на тот момент) Геннадий Онищенко выступил вообще с предложением — перенести начало учебного года на более позднее время.

Швеи предприятия «Алтаймедтехника» шьют «экономичные» маски от гриппа. Олег Богданов

Дефицитные маски и дебют

Медицинские разовые маски в 2009-м тоже стали дефицитным товаром.

Алтайскому краю требовалось около миллиона штук масок (как однократного применения, так и многоразового пользования) для того, чтобы противостоять гриппу. Любому, и A/H1N1 в том числе.

И к производству подключился швейный цех «Алтаймедтехники». Цех с каждым днем «набирал обороты». За сутки — порядка 2000 марлевых повязок.

«Честно говоря, наш цех маски производит впервые. Дебют, так сказать. Мы, в основном, шили халаты, костюмы для врачей, постельное белье для больниц. Но раз произошла такая ситуация, быстро перестроились на маски — достали лекала, посмотрели ГОСТы и стали шить маски. Тем более, что это сейчас, наверное, самый востребованный товар в аптеках», — говорила в ноябре-2009 Елена Яскажук, начальник швейного участка предприятия «Алтаймедтехника».

Шили из марли и бязи.

Швеи предприятия «Алтаймедтехника» шьют «экономичные» маски от гриппа. Олег Богданов

О «рычаге» на вирус

«Вся сложность лечения вирусных заболеваний на данный момент в том, что какого-то стопроцентного рычага, который бы влиял на все вирусные заболевания, человечество ещё не придумало. Существующие препараты достаточно эффективно воздействуют на вирусы, но это нельзя сравнить с механизмом действия антибиотиков на бактерии. В этом сложность лечения всех вирусных заболеваний», — говорил в ноябре 2009-го заведующий 1-м инфекционным отделением городской больницы № 5 Сергей Танашкин.

По мнению эксперта, ажиотаж вокруг скупки лекарств — это неприятная примета нашей страны, когда спрос рождает не предложение, а высокую цену.

Транспорт и вакцинация

Трамваи, автобусы, троллейбусы подлежали обязательной дезинфекции в конце рабочего дня.

Вакциной от свиного гриппа в первую очередь прививались работники общественного транспорта (5 тыс. человек), жилищно-коммунального хозяйства (4 тыс.), ТЭЦ (3,8 тыс.).

При новом поступлении «противоядия» должны прививаться педагоги школ и учреждений дополнительного образования, работники торговли.

Швеи предприятия «Алтаймедтехника» шьют «экономичные» маски от гриппа. Олег Богданов

Культмассовый сектор

9 ноября губернатором Алтайского края подписано распоряжение об ограничении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий.

Спецрейс и губернатор

Жителей Алтайского края начали прививать от свиного гриппа в ноябре 2009-го.

9 ноября рейсом 217 на самолете авиакомпании «Сибирь» в Барнаул из Москвы прибыли вакцины «Инфлювир» против гриппа A/H1N1 — ровно 21 багажное место в грузовом отсеке лайнера.

Ее доставили в Барнаул специальным авиарейсом из Москвы. Вакцину с охраной доставили в краевую поликлинику, откуда и впоследствии разбирали районные больницы Алтайского края.

На «церемонию» вакцинации прибыл Александр Карлин — на тот момент губернатор Алтайского края. Врачи краевой поликлиники предполагали, что губернатор «выступит с почином», став одним из первых вакцинированных.

Александр Карлин. Анна Зайкова

Однако он отказался от прививки, сославшись на то, что он уже сделал прививку от обычного сезонного гриппа.

Тогда же стало известно, что иммунизация будет бесплатной и охватит только определенные группы населения: детей, медицинских сотрудников, работников газового хозяйства и т. д. Помимо Алтайского края, 9 ноября началась вакцинация против гриппа А/H1N1 еще в четырех территориях России: в Московской, Тюменской, Брянской, Воронежской областях.

А к 18 ноября вакцины закончились.

«Первая партия вакцины „Инфлювир“ — 34200 доз — практически вся израсходована. Тем более, мы эту партию разделили на две части — ведь вакцинирующиеся в обязательном порядке, после первой вакцинации, через 10 дней должны получить свою дозу во второй раз. Так что 19 ноября начнется второй этап вакцинации против гриппа A/H1N1. Однако до сих пор неизвестно, когда в Алтайский край поступит вторая партия вакцины. Представители „Микрогена“, предприятия, производящего вакцину, пока ничего о сроках поставки не говорят», — говорила Ирина Переладова, заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Центра медицинской профилактики <сейчас — главный эпидемиолог края>.

Прививка. Вакцинация. СС0

Спокойная территория и неуправляемость

Алтайский край по масштабам распространения вируса на начало ноября 2009 года эксперты называли спокойной территорией.

Количество заболевших в Алтайском крае составило 13 человек. Все выявленные случаи носили «завозной» характер.

Между тем в Сибирском федеральном округе (СФО) «свиной» грипп был обнаружен более чем у 700 человек.

Полпред президента РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) Анатолий Квашнин 2 ноября на совещании по проблеме распространения гриппа A/H1N1 заявил, что вирус «характеризуется неуправляемым распространением среди населения».

«К сожалению, мы не смогли принять правильный алгоритм действий, а начинать надо было сразу с информирования населения о надвигающейся пандемии и о мерах ее предупреждения», — сказал Квашнин.

Владимир Путин , Анатолий Квашнин и Александр Карлин на барнаульском Мемориале Славы в 2009 году. Олег Богданов

«Разгон» к пику

В Алтайском крае благополучная картина с пандемией в мае резко изменилась ближе к зиме.

7 ноября умерла женщина — летальный исход болезни наступил от гриппозной пневмонии, вызванной одновременно вирусами сезонного гриппа А1 и пандемического гриппа А/H1N1/09. Журналисты местного сайта утверждали, что 39-летняя женщина заразилась свиным гриппом на территории Алтайского края. Однако официально ни управление Роспотребнадзора, ни врачи центра медпрофилактики не подтверждали информацию, ссылаясь на то, что женщина — не жительница Алтайского края и заразилась не на территории нашего региона.

На 24 ноября в Алтайском крае зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний пандемическим гриппом А/H1N1/09. Из заболевших 24 человек прибыли из-за рубежа и соседних регионов Российской Федерации (Болгария, Турция, Германия, Египет, Казахстан, Белоруссия, Новосибирск, Красноярск, Туапсе), 51 человек заразился путем местной передачи вируса. Из общего числа заболевших 46 взрослых, 29 детей и подростков.

На 27 ноября — заболевших 89 человек.

В Алтайском крае прививают против «свиного» гриппа. Анна Зайкова

10 декабря в Алтайском крае был зарегистрирован 20-й смертельный случай от «свиного гриппа». С конца ноября по 10 декабря 2009 года в Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено (Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии в наукограде Кольцово Новосибирской области) «Вектор» 20 смертельных случаев от пандемического гриппа. Общее число заболевших — 263 человека.

«За весь период, с которого мы начали регистрировать заболеваемость A/H1N1, в Алтайском крае зарегистрирован 21 случай с летальным исходом. <…> У всех умерших людей была пневмония, и диагноз A/H1N1 был первично подтвержден в барнаульской лаборатории», — говорила 15 декабря Ирина Переладова.

Пик и 30 жертв

На конец декабря в Алтайском крае лабораторно подтверждены 285 случаев заболевания пандемическим гриппом А/H1N1/09.

Зафиксированы 24 случая смерти от этого вируса (пятеро детей и 19 взрослых).

В Алтайском крае прививают против «свиного» гриппа. Анна Зайкова

Говорить о спаде уровня заболеваемости пандемическим гриппом А/H1N1/09 было рано. Судя по динамике, Алтайский край находился именно на пике.

«Было зафиксировано 329 случаев пандемического гриппа, из них 30 с летальным исходом», — такова статистика, озвученная в феврале 2010.

А 27 января 2010 года в Алтайском крае начался второй этап вакцинирования от пандемического гриппа, более 600 тыс. прививок были наготове.

За последние две недели марта-2010 не зафиксировали ни одного случая заболевания в Алтайском крае.

В августе 2010 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии гриппа A/H1N1. Потом случаи заболевания свиным гриппом фиксировались. Но уже не в рамках пандемии. Вирус «прижился».

Медицинская маска , вирус. СС0

Реакция бизнеса

Директор компании «Русский гриб» Александр Захарченко в 2009 году планировал провести с персоналом информационную работу, чтобы напомнить, что «себя нужно беречь».

«Меня ситуация со „свиным“ гриппом совсем не тревожит. Это пиар и пропаганда фармацевтики, на которой зарабатываются большие деньги. Что касается работы со своим персоналом, то если будет какое-то указание из администрации, мы предпримем определенные меры. Сам я ничего делать не буду», — сказал директор торговой сети «Тип-топ» Иван Иванов.

С ним согласен директор «Барнаульской халвичной фабрики» Евгений Астаховский: «Сейчас есть вопросы гораздо важнее. Еще урожай не убран. Надо делами заниматься».

Цифра

Жертвами пандемического гриппа H1N1 (так называемый свиной грипп) 2009 года стало в 10 раз больше людей, чем фигурировало в официальных подсчетах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К такому выводу пришла международная команда исследователей, в которую вошли более чем 60 участников из 26 стран. В статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine, называется цифра — 203 тыс. смертей. <Долгие годы считалось, что по всему миру по состоянию на 2009 год в мире произошло около 19000 смертей>.

Ученые установили, что от 62 до 85% умерших от гриппа в 2009 году были моложе 65 лет, пишет Газета. Ru.