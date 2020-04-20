Миллион масок, 30 смертельных исходов. Как Алтайский край пережил пандемию A (H1N1) в 2009 году

Название
В профессиональной среде новый вирус не называли «свиным». У него есть официальное имя — А (H1N1)04/09 Калифорния, потому что он был идентифицирован в апреле 2009 года в Калифорнии.
На прицеле — «турецкие рейсы» и КПП
Еще в мае 2009 года в барнаульском аэропорту был усилен контроль за «турецкими рейсами» — на тот момент стали выполняться рейсы в Анталью (Турция), где уже зафиксировали случаи заболевания «свиным» гриппом.
В барнаульском аэропорту усилен санитарный контроль в связи с распространением вируса A/H1N1: создана рабочая группа, состоящая из медицинских работников авиапредприятия «Алтай» и специалистов Роспотребнадзора.
Все пассажиры самолетов, прилетающие из Антальи в Барнаул, встречались рабочей группой.
На контрольно-пропускном пункте «Ташанта», расположенном на российско-монгольской границе в Республике Алтай проверяли здоровье водителей и пассажиров въезжающих на территорию РФ.
Всем турагентствам управление Роспотребнадзора вручило предписания о том, что они должны объяснять приобретающим путевки о наличии опасного вируса в Китае, разъяснять меры личной профилактики, а также советовать воздержаться от поездки в эту страну.
На май-2009 в России не зарегистрировано случаев заражения вирусом A (H1N1).
Первый случай
На 1 сентября 2009-го в Барнауле зафиксирован первый случай заболевания гриппом A/Н1N1. Наличие вируса лабораторно подтвердилось специалистами центра вирусологиии «Вектор» у 21-летней девушки, вернувшейся в Барнаул после июльского отдыха в Болгарии. Она сама обратилась в «скорую помощь», когда заметила признаки ОРВИ, и была госпитализирована.
По состоянию на 31 августа 2009 с учетом данных региональных бюро ВОЗ, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 268 657, включая 2967 случаев с летальным исходом.
«Болгарский синдром»
В Алтайском крае еще пять человек переболели так называемым «свиным» гриппом. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подтвердила все эти случаи. Это дети 12−15 лет, которые в августе, как и первая заболевшая, были на отдыхе в Болгарии.
У всех грипп прошел без осложнений. Никто из тех, кто находился с ними в контакте, не заразился. Пока все наши случаи «свиного» гриппа — завозные.
Школьный карантин
В Алтайском крае 30 учеников не сели за парты 1 сентября из-за того, что накануне вернулись из Турции или Египта. Ребятам разрешат пойти в школу только после 10-дневного карантина.
А главный санитарный врач России (на тот момент) Геннадий Онищенко выступил вообще с предложением — перенести начало учебного года на более позднее время.
Дефицитные маски и дебют
Медицинские разовые маски в 2009-м тоже стали дефицитным товаром.
Алтайскому краю требовалось около миллиона штук масок (как однократного применения, так и многоразового пользования) для того, чтобы противостоять гриппу. Любому, и A/H1N1 в том числе.
И к производству подключился швейный цех «Алтаймедтехники». Цех с каждым днем «набирал обороты». За сутки — порядка 2000 марлевых повязок.
«Честно говоря, наш цех маски производит впервые. Дебют, так сказать. Мы, в основном, шили халаты, костюмы для врачей, постельное белье для больниц. Но раз произошла такая ситуация, быстро перестроились на маски — достали лекала, посмотрели ГОСТы и стали шить маски. Тем более, что это сейчас, наверное, самый востребованный товар в аптеках», — говорила в ноябре-2009 Елена Яскажук, начальник швейного участка предприятия «Алтаймедтехника».
Шили из марли и бязи.
О «рычаге» на вирус
«Вся сложность лечения вирусных заболеваний на данный момент в том, что какого-то стопроцентного рычага, который бы влиял на все вирусные заболевания, человечество ещё не придумало. Существующие препараты достаточно эффективно воздействуют на вирусы, но это нельзя сравнить с механизмом действия антибиотиков на бактерии. В этом сложность лечения всех вирусных заболеваний», — говорил в ноябре 2009-го заведующий 1-м инфекционным отделением городской больницы № 5 Сергей Танашкин.
По мнению эксперта, ажиотаж вокруг скупки лекарств — это неприятная примета нашей страны, когда спрос рождает не предложение, а высокую цену.
Транспорт и вакцинация
Трамваи, автобусы, троллейбусы подлежали обязательной дезинфекции в конце рабочего дня.
Вакциной от свиного гриппа в первую очередь прививались работники общественного транспорта (5 тыс. человек), жилищно-коммунального хозяйства (4 тыс.), ТЭЦ (3,8 тыс.).
При новом поступлении «противоядия» должны прививаться педагоги школ и учреждений дополнительного образования, работники торговли.
Культмассовый сектор
9 ноября губернатором Алтайского края подписано распоряжение об ограничении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий.
Спецрейс и губернатор
Жителей Алтайского края начали прививать от свиного гриппа в ноябре 2009-го.
9 ноября рейсом 217 на самолете авиакомпании «Сибирь» в Барнаул из Москвы прибыли вакцины «Инфлювир» против гриппа A/H1N1 — ровно 21 багажное место в грузовом отсеке лайнера.
Ее доставили в Барнаул специальным авиарейсом из Москвы. Вакцину с охраной доставили в краевую поликлинику, откуда и впоследствии разбирали районные больницы Алтайского края.
На «церемонию» вакцинации прибыл Александр Карлин — на тот момент губернатор Алтайского края. Врачи краевой поликлиники предполагали, что губернатор «выступит с почином», став одним из первых вакцинированных.
Однако он отказался от прививки, сославшись на то, что он уже сделал прививку от обычного сезонного гриппа.
Тогда же стало известно, что иммунизация будет бесплатной и охватит только определенные группы населения: детей, медицинских сотрудников, работников газового хозяйства и т. д. Помимо Алтайского края, 9 ноября началась вакцинация против гриппа А/H1N1 еще в четырех территориях России: в Московской, Тюменской, Брянской, Воронежской областях.
А к 18 ноября вакцины закончились.
«Первая партия вакцины „Инфлювир“ — 34200 доз — практически вся израсходована. Тем более, мы эту партию разделили на две части — ведь вакцинирующиеся в обязательном порядке, после первой вакцинации, через 10 дней должны получить свою дозу во второй раз. Так что 19 ноября начнется второй этап вакцинации против гриппа A/H1N1. Однако до сих пор неизвестно, когда в Алтайский край поступит вторая партия вакцины. Представители „Микрогена“, предприятия, производящего вакцину, пока ничего о сроках поставки не говорят», — говорила Ирина Переладова, заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Центра медицинской профилактики <сейчас — главный эпидемиолог края>.
Спокойная территория и неуправляемость
Алтайский край по масштабам распространения вируса на начало ноября 2009 года эксперты называли спокойной территорией.
Количество заболевших в Алтайском крае составило 13 человек. Все выявленные случаи носили «завозной» характер.
Между тем в Сибирском федеральном округе (СФО) «свиной» грипп был обнаружен более чем у 700 человек.
Полпред президента РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) Анатолий Квашнин 2 ноября на совещании по проблеме распространения гриппа A/H1N1 заявил, что вирус «характеризуется неуправляемым распространением среди населения».
«К сожалению, мы не смогли принять правильный алгоритм действий, а начинать надо было сразу с информирования населения о надвигающейся пандемии и о мерах ее предупреждения», — сказал Квашнин.
«Разгон» к пику
В Алтайском крае благополучная картина с пандемией в мае резко изменилась ближе к зиме.
7 ноября умерла женщина — летальный исход болезни наступил от гриппозной пневмонии, вызванной одновременно вирусами сезонного гриппа А1 и пандемического гриппа А/H1N1/09. Журналисты местного сайта утверждали, что 39-летняя женщина заразилась свиным гриппом на территории Алтайского края. Однако официально ни управление Роспотребнадзора, ни врачи центра медпрофилактики не подтверждали информацию, ссылаясь на то, что женщина — не жительница Алтайского края и заразилась не на территории нашего региона.
На 24 ноября в Алтайском крае зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний пандемическим гриппом А/H1N1/09. Из заболевших 24 человек прибыли из-за рубежа и соседних регионов Российской Федерации (Болгария, Турция, Германия, Египет, Казахстан, Белоруссия, Новосибирск, Красноярск, Туапсе), 51 человек заразился путем местной передачи вируса. Из общего числа заболевших 46 взрослых, 29 детей и подростков.
На 27 ноября — заболевших 89 человек.
10 декабря в Алтайском крае был зарегистрирован 20-й смертельный случай от «свиного гриппа». С конца ноября по 10 декабря 2009 года в Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено (Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии в наукограде Кольцово Новосибирской области) «Вектор» 20 смертельных случаев от пандемического гриппа. Общее число заболевших — 263 человека.
«За весь период, с которого мы начали регистрировать заболеваемость A/H1N1, в Алтайском крае зарегистрирован 21 случай с летальным исходом. <…> У всех умерших людей была пневмония, и диагноз A/H1N1 был первично подтвержден в барнаульской лаборатории», — говорила 15 декабря Ирина Переладова.
Пик и 30 жертв
На конец декабря в Алтайском крае лабораторно подтверждены 285 случаев заболевания пандемическим гриппом А/H1N1/09.
Зафиксированы 24 случая смерти от этого вируса (пятеро детей и 19 взрослых).
Говорить о спаде уровня заболеваемости пандемическим гриппом А/H1N1/09 было рано. Судя по динамике, Алтайский край находился именно на пике.
«Было зафиксировано 329 случаев пандемического гриппа, из них 30 с летальным исходом», — такова статистика, озвученная в феврале 2010.
А 27 января 2010 года в Алтайском крае начался второй этап вакцинирования от пандемического гриппа, более 600 тыс. прививок были наготове.
За последние две недели марта-2010 не зафиксировали ни одного случая заболевания в Алтайском крае.
В августе 2010 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии гриппа A/H1N1. Потом случаи заболевания свиным гриппом фиксировались. Но уже не в рамках пандемии. Вирус «прижился».
Реакция бизнеса
Директор компании «Русский гриб» Александр Захарченко в 2009 году планировал провести с персоналом информационную работу, чтобы напомнить, что «себя нужно беречь».
«Меня ситуация со „свиным“ гриппом совсем не тревожит. Это пиар и пропаганда фармацевтики, на которой зарабатываются большие деньги. Что касается работы со своим персоналом, то если будет какое-то указание из администрации, мы предпримем определенные меры. Сам я ничего делать не буду», — сказал директор торговой сети «Тип-топ» Иван Иванов.
С ним согласен директор «Барнаульской халвичной фабрики» Евгений Астаховский: «Сейчас есть вопросы гораздо важнее. Еще урожай не убран. Надо делами заниматься».
Цифра
Жертвами пандемического гриппа H1N1 (так называемый свиной грипп) 2009 года стало в 10 раз больше людей, чем фигурировало в официальных подсчетах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К такому выводу пришла международная команда исследователей, в которую вошли более чем 60 участников из 26 стран. В статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine, называется цифра — 203 тыс. смертей. <Долгие годы считалось, что по всему миру по состоянию на 2009 год в мире произошло около 19000 смертей>.
Ученые установили, что от 62 до 85% умерших от гриппа в 2009 году были моложе 65 лет, пишет Газета. Ru.