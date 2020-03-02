Как сгорела «спичка». История рождения и гибели знаменитой барнаульской фабрики

Барнаульская «спичка», она же спичечная фабрика, верой и правдой отслужила своей стране чуть больше 50 лет. А умерла тихо и без траурных маршей. Выжить она, конечно, очень старалась — не получилось. В международный день спички 2 марта рассказываем, с чего она началась и как «сгорела».

Спички приближали победу

С берега Днепра на берег Оби станки будущей Барнаульской спичечной фабрики добрались поздней осенью 1941 года. Из белорусской Речицы, где они работали до войны, их, похоже, вывезли сначала просто в никуда.

А иначе даты не сходятся: приказ о создании в Барнауле спичфабрики подписали только 29 сентября, а эвакуировать промышленность Белоруссии начали еще в июле.

Где это имущество дожидалось приказа, мы пока не знаем. Факт в том, что той военной осенью эшелоны с машинами, станками и тысячами людей прибывали в Барнаул один за другим.

Спичечная фабрика «10-лет Октября» в Речице в 1927 году. rechdrev. by/about/history

Людям не хватало продуктов и жилья, предприятиям — сырья, электричества, рабочих рук. И все же в ноябре станки начали устанавливать в здании бывшего сереброплавильного завода — месте, с которого много лет назад начинался Барнаул и где был до войны лесозавод № 13.

В апреле 1942-го первые спички отправились на фронт. Ковать победу вместе с народом.

В Барнауле до революции, с 1898 года, существовало производство спичек. В 1906 году фабрику купил купец Андрей Морозов. Она работала и после революции, но после 1925 года уже не упоминается.

Барнаульская спичечная фабрика. spichka.org

Как на «спичке» случился кризис перепроизводства

В 1970-х барнаульские спички шли нарасхват — их тогда страшно не хватало. Но ближе к развалу СССР, в 1987 году, на фабрике — при живом-то социализме — случился настоящий кризис перепроизводства.

То ли из-за сбоев системы планирования, то ли из-за первых горбачевских экспериментов на станции скопилось 17 вагонов со спичками. При норме два вагона.

Невиданное дело: впервые, наверное, за советское время барнаульская «спичка» приостановила производство на целый месяц. Кто тогда мог предположить, что пройдет всего 10 лет — и она остановится навсегда?

От фабрики до речного вокзала была проложена узкоколейная железная дорога. По ней бегал паровозик «кукушка» (так его называли из-за прерывистых звонких гудков), который возил от пристани платформы с бревнами. В 1961 году узкоколейку разобрали.

Спичечная фабрика «10-лет Октября» в Речице в 1927 году. rechdrev. by/about/history

Как она вошла в рынок

К концу советской эпохи на фабрике был построен свой «развитой социализм».

Рабочие могли получить место в общежитии на ул. Горького или Крупской, полечиться в своем здравпункте (с массажным кабинетом) и отдать детишек в лучший в Центральном районе ведомственный детсад. 420 сотрудников трудились на фабрике в три смены.

Но в те годы многие директора так устали от тяжеловесной системы планирования и распределения, что мечтали уйти от опеки министерств и ведомств. Барнаульская «спичка» тоже этого хотела.

Она одна из первых в городе перешла на аренду с правом выкупа. А 8 августа 1992-го получила свидетельство о приватизации и стала акционерным обществом закрытого типа.

Барнаульская спичечная фабрика. spichka.org

Как делали спички в Барнауле Для производства спички на барнаульской фабрике использовали 38 материалов. Процесс начинался с того, что бревна осины, поступившие на фабрику, распиливали, «окоривали» (снимали кору). А затем на особом станке делали шпон — плоскую ленту. Шпон укладывали слоями и на другом станке делали из него соломку. Соломку в свою очередь выдерживали в растворе диаммонийфосфата — чтобы спичка, погаснув, не тлела. Потом ее сушили, сортировали и запускали на линии. Закрепленные на ленте, эти палочки опускали в особое вещество — так у нее появлялась головка. Спички снова сушили, а затем раскладывали по коробкам, которые собирали из картона. Количество спичек в упаковке считал автомат.

Барнаульская спичечная фабрика. spichka.org

Как она преодолевала трудности

Поначалу возможности рынка казались безграничными. В первый же год после приватизации Барнаульская фабрика купила оборудование из Швеции и Японии — и надо было видеть новенькие ровные коробки, в которые начали упаковывать спички.

В 1992-м фабрика почти на 20% увеличила производство и наняла больше 100 новых сотрудников. Директор фабрики Алексей Баталов в интервью алтайским СМИ описывал будущее только светлыми красками.

Да, у поставщиков барнаульской «спички» были трудности, которые сразу же сказались и на ней. Так, в начале 1990-х быстро «схлопнулись» лесхозы, из-за чего «спичка» могла остаться без сырья — осины. Но многие проблемы фабрика решала сама — она, например, организовала свою лесодобычу в Аламбае.

Бревна. СС0

Как ее подвели старые друзья

А уже 1993 год обернулся для нашей «спички» катастрофой. Надо сказать, что сразу после либерализации цен предприятие столкнулось с неплатежами. В 1992 году покупатели должны были фабрике 109 млн рублей. В итоге и сама она задолжала поставщикам 94 млн.

Сначала с этим как-то справлялись. Но все рыночные начинания руководства погубила галопирующая инфляция: в 1992 году — 2500%, в 1993-м — около 840%!

Вот как это выглядело на практике. Казахстан, один из крупных покупателей барнаульских спичек, ставший самостоятельной страной, платит с огромным опозданием.

Барнаульские спички. Avito

Деньги стремительно обесцениваются. И когда они приходят на счет фабрики, на сумму, вырученную от продажи четырех вагонов спичек, можно купить уже только один вагон, рассказывал Баталов «Свободному курсу».

Категорически подводили и поставщики. Суражская фабрика из Брянской области — старый, казалось бы, друг, — стала поставлять картон отвратительного качества — темный и слоистый: «Об него ножи тупятся», — рассказывал директор.

Спичечная фабрика на месте лесопильного завода ( с 1941 г. до 90-х) retro. moi-barnaul.ru

Почему она не справилась с вызовом

Настоящей бедой стал отказ от спичек оптовиков. Начинающие коммерсанты повезли из Китая дешевые зажигалки. Наценки на них накручивали безумные — но их покупали.

К тому же барнаульские спички были не самые дешевые в стране. Фабрика попыталась продавать их самостоятельно — поставила машину на Старом базаре. Но вырученных денег едва хватало на зарплату продавцам.

В 1993 году она резко, в два раза, сократила производство. В 1994-м оно буквально рухнуло — уменьшилось еще в четыре раза. Работать на склад не было ни сил, ни ресурсов.

Зарплату деньгами на фабрике выдавать перестали — вместо рублей люди получали не только спички, но и тушенку, посуду, одежду и даже стиральные машины и центрифуги. Словом все, на что удавалось выменять свой неходовой товар.

С этим вызовом наша фабрика уже не справилась.

Сколько стоили спички В 1995 году коробок спичек Барнаульской фабрики стоил 87 рублей, Череповецкой фабрики — 75 рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Почему в дело вмешался прокурор края

Спичечную фабрику признали банкротом 11 февраля 1998 года. Она умирала тихо и, в общем-то, незаметно.

Нет, почти за год до этого, в мае 1997-го, Алексей Баталов все же попытался ее спасти. Вместе с партнерами он учредил фирму «МЕБ», на которую перевел все основные и оборотные средства.

Решение об этом даже одобрил совет директоров, но, полагаю, многие работники восприняли его как попытку руководства хапнуть побольше. Тем более, что у самого Баталова было 33% фирмы, а его жена была там главбухом. Хотя — ну, чего там было хапать?

Зарегистрировали фирму в Республике Алтай — тогда этот новорожденный субъект федерации считался тихой гаванью, до которой не дотягиваются руки налоговиков. Это был шанс на выживание. Маленький и призрачный, но шанс.

Николай Рыжак. Олег Богданов

Как «спичку» выкупил Рыжак

И вот тогда в дело вмешался прокурор края Юрий Параскун. Надо полагать, поводом были жалобы акционеров-работников фабрики, возмущенных тем, как на их глазах «обогащается» директор и его приближенные.

Прокурор пошел в арбитражный суд, который признал передачу активов незаконной — судья назвал ее желанием уклониться от кредиторской задолженности.

А никто и не спорил. Зато теперь тонуть пришлось всем вместе.

Имущество вернули юрлицу «Барнаульская спичечная фабрика», а затем его выставили на торги. СМИ об этом тогда не писали. Ко дну шли заводы-гиганты, и на их фоне беды маленькой фабрики по производству никому не нужных спичек даже не заметили.

В октябре 2000 года этот памятник архитектуры выкупила «Алтайкровля» — компания влиятельного в ту пору бизнесмена Николая Рыжака. Производство спичек на фабрике так и не восстановили, фабрику ликвидировали.

Группа общественников , которые борются за сохранение «спички» и исторического наследия Барнаула. ВК группы «Субботники на счпичке».

Какой будет новая жизнь «спички»

Все остальные владельцы имущества о восстановлении производства спичек уже не помышляли. У «Алтайкровли» имущество купил предприниматель Григорий Гаврилов, собственник нескольких алтайских элеваторов.

Он был первым бизнесменом, заговорившим о создании на этой территории историко-культурного центра — не случайно свою фирму он пафосно назвал «Алтайград». Известный архитектор Петр Анисифоров разработал проект создания здесь «города в городе», в 2007 году его презентовали журналистам.

Но в кризисном 2009-м Гаврилов продал весь свой бизнес супругам Ольге и Александру Антипиным, так ничего и сделав. В 2017 году объекты перешли под контроль строительной компании «Селф». И только в 2020-м появился шанс создания на этой территории интересного общественного пространства.

Бывшая спичечная фабрика в 2020 году. Страничка Ильи Славина в ВК.

За сохранение и возрождение этого памятника сегодня борется движение «Субботники на спичке». Его идейный вдохновитель Александр Деринг считает эти здания самыми ценными объектами в Барнауле.

Примечание. При подготовке статьи использованы статьи в газетах «Алтайская правда», «Свободный курс», сайта Barnaul22 и материалы арбитражного суда Алтайского края.