На фестивале «Фабриказавод» барнаульский туркластер признали мертвой зоной

В первый день работы фестиваля « Фабриказавод » эксперты назвали барнаульский туркластер мертвой зоной. На панельной дискуссии «Актуальные вопросы сохранения и развития наследия Барнаула» сформулировали причины, предложили не мечтать о туристах, а задуматься об интересах горожан.

Барнаульским туркластером называют территорию, которая включает историческую часть города, а также набережную и ВДНХ. На ее реконструкцию инженерных сетей, ливневых канализаций и обустройство в 2015 и 2016 годах из федерального бюджета в город поступило около 690 млн рублей. Дополнительные средства выделяли из местного бюджета и кошельков предпринимателей.

Но итог — пустая историческая часть города, которой удается привлечь людей только по особым случаям, например, празднование Дня города. «Даже название „туркластер“ — это чиновничий новояз. А должно появиться поэтичное название, которое бы привлекало людей», — считает депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

Заметно, что в городе проводится реставрация объектов культурного наследия, но нет объединяющего проекта перспективы развития Барнаула.

Барнаульский Арбат, как и вся историческая часть города, не включен в активную городскую жизнь, говорит Четошников: «Это монофункциональная территория, которая в конце рабочего дня умирает, потому что неинтересна горожанам. Причина в том, что к процессу работы над исторической зоны не привлекаются архитекторы. Работа носит точечный характер, сосредотачиваясь на отдельных объектах или улицах».

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

У нас нет стратегии городского планирования, в том числе исторической части. Туркластер (проект «Барнаул — горнозаводской город) — это была отдельная программа, которая не несла серьезной экономической и маркетинговой основы, глубокого анализа и осмысления градостроительной ситуации.

Присутствовавший на дискуссии Андрей Реутов, который представился горожанином, но также имеет отношение к собственникам исторических зданий в центре Барнаула, заявил: «Мы создали мертвый город. Бутафорию, где нет населения!»

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Андрей Реутов,

горожанин:

Неужели никто из присутствующих здесь не может сказать правду: мы не Троя и не Рим. У нас нет надежд на туристическую эксплуатацию города. Это, конечно, не отменяет то, что надо беречь историческое наследие. Но надо сосредоточится на другом: город не слышит своих горожан. У нас много проблем, но они все решаются без участия населения. Например, как у нас обошлись с ВДНХ и зоной Старого базара, а эти закидоны по Соборной площади? Это ни в какие ворота не лезет. Когда люди что-то планируют, надо понимать — зачем. Если мы сохраняем объекты наследия для галочки — это одно. Если для развития города — другое.

Что за фестиваль

Фестиваль «Фабриказавод» проходит в Барнауле в третий раз. Проект вырос из инициативы двух архитекторов — Александра Деринга и Ивана Быкова. Последний на фестивале «Таврида» получил грант, который и направил на первую встречу горожан, чиновников, архитекторов и других заинтересованных в сохранении исторического города.

В этом году фестиваль взяло под свое крыло Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. Его руководитель Александр Урбах в первую очередь приветствовал участников.

Итогом фестиваля «Фабриказавод» должна стать стратегия развития исторической части города, сохранения памятников наследия. Во второй день 14 сентября организаторы запланировали провести проектный семинар, на котором сформулировать необходимые для этого механизмы. Мероприятие состоится с 10.00 до 13.00 в Алтайском государственном краеведческом музее.

Также в этот день пройдет «Арт-Спичка», где историки и общественные деятели расскажут уникальные факты о Барнауле и Алтайском крае. Завершит свою работу «Фабриказавод» в воскресенье 15 сентября серией экскурсий.