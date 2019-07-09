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9 июля 28°C

Церковь предложила откопать и увековечить в Барнауле фундамент собора

Духовенство предложило раскопать и музеефицировать фундамент Петропавловского собора на площади Свободы. Идею поддержали общественники организации «Гражданский патруль».

Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы)
Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы)
Мария Стрыгина

Активисты и РПЦ предложили мэру Барнаула провести раскопки на месте фундамента собора Петра и Павла, чтобы воссоздать историческую достопримечательность и включить фундамент в список объектов культурного наследия.

«Это не только существенно обогатит знания по истории города, но и позволит сформировать с помощью современных методов музеефикации уникальные туристические объекты в исторической части Барнаула. В настоящее время получено разрешение Министерства культуры на проведение археологических работ, — рассказал «Гражданскому патрулю» митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий.

Общественники привели в пример Бийск, где музеефицировали фундамент Троицкого собора и восстановили могилы выдающихся людей, похороненных за алтарем собора. Такие места пользуются популярностью у туристов, отметили общественники.

Чем знаменит Петропавловский собор в Барнауле?

РПЦ уже давно планирует восстановить Петропавловский собор, который располагался в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году его разрушили.

Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы)
Петропавловский собор (1774 — 1935гг.) на Соборной площади (с 1933 г. — пл. Свободы)
retro. moi-barnaul.ru

Храм рассчитывают восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтому речь будет идти не о новом строительстве, а о восстановлении прежнего здания.

У митрополии есть два эскизных проекта Петропавловского собора. Один из них повторяет образ здания, запечатленного на фотографиях начала прошлого века. Другой недавно разработали с опорой на исторический эскиз, который случайно обнаружили в архивах. Он повторяет архитектуру стиля барокко, которая присуща старому Санкт-Петербургу.

У собора, которого еще нет, уже есть настоятель — дважды доктор наук, протоиерей Георгий Крейдун. Он же — настоятель восстанавливаемого на месте кинотеатра «Алтай» Троицкого храма и Иоанно-Богословского храмового комплекса, который с нуля построили на улице Шумакова.

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