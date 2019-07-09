Церковь предложила откопать и увековечить в Барнауле фундамент собора

Активисты и РПЦ предложили мэру Барнаула провести раскопки на месте фундамента собора Петра и Павла, чтобы воссоздать историческую достопримечательность и включить фундамент в список объектов культурного наследия.

«Это не только существенно обогатит знания по истории города, но и позволит сформировать с помощью современных методов музеефикации уникальные туристические объекты в исторической части Барнаула. В настоящее время получено разрешение Министерства культуры на проведение археологических работ, — рассказал «Гражданскому патрулю» митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий.

Общественники привели в пример Бийск, где музеефицировали фундамент Троицкого собора и восстановили могилы выдающихся людей, похороненных за алтарем собора. Такие места пользуются популярностью у туристов, отметили общественники.

Чем знаменит Петропавловский собор в Барнауле?

РПЦ уже давно планирует восстановить Петропавловский собор, который располагался в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году его разрушили.

Петропавловский собор ( 1774 — 1935гг.) на Соборной площади ( с 1933 г. — пл. Свободы) retro. moi-barnaul.ru

Храм рассчитывают восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтому речь будет идти не о новом строительстве, а о восстановлении прежнего здания.

У митрополии есть два эскизных проекта Петропавловского собора. Один из них повторяет образ здания, запечатленного на фотографиях начала прошлого века. Другой недавно разработали с опорой на исторический эскиз, который случайно обнаружили в архивах. Он повторяет архитектуру стиля барокко, которая присуща старому Санкт-Петербургу.

У собора, которого еще нет, уже есть настоятель — дважды доктор наук, протоиерей Георгий Крейдун. Он же — настоятель восстанавливаемого на месте кинотеатра «Алтай» Троицкого храма и Иоанно-Богословского храмового комплекса, который с нуля построили на улице Шумакова.