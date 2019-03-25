Стало известно, когда в Барнауле откроют Старый базар. Как он будет выглядеть изнутри

Реконструкция здания Старого базара (рынок «Центральный») и прилегающей территории в Барнауле завершится осенью. Об этом altapress.ru рассказали в управляющей компании ТЦБЦ, которая занимается запуском проекта.

Для Старого базара подготовлены визуализации интерьера. На первом этаже планируется разместить кафе, сувенирные и табачные лавки, магазины напитков, аптеку. На втором — рынок. ТЦБЦ продолжает набор арендаторов.

Собственник решил вопрос с парковкой для покупателей. В ТЦБЦ заявили, что рядом со зданием Старого базара планируется устроить 170 машиномест. Также на улице готовятся установить новые легкие павильоны для торговли.

Рынок должен стать точкой притяжения для горожан. Здесь будут проводить кулинарные мастер-классы и устраивать народные гулянья.

Интерьер Старого базара. ТЦБЦ , Анна Зайкова.

Как реконструировали базар

Здание Старого базара закрыли на реконструкцию в 2017 году. Новый собственник компания «Сибирия» заявил о строительство рынка современного формата. Он демонтировал наружные лестницы на второй этаж. Установил эскалаторы внутри, обновил инженерные системы, но сохранил некоторые «родные» решения. Например, витраж на втором этаже.

В ходе работ новый собственник приобрел соседнюю площадку. Планировалось, что часть территории займет парковка, часть отдадут под торговые павильоны. Оставшийся участок можно будет использовать для массовых мероприятий.