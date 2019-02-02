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Недвижимость

Реконструкция Старого базара перешла на новый этап в Барнауле

Строительная компания «Сибирия» приступила к очередному этапу реконструкции здания Старого базара (рынок «Центральный»). Планируется, что торговля здесь начнется к лету 2019 года, сообщает amic.ru.

Старый базар. Февраль 2019 года.
Старый базар. Февраль 2019 года.
skyscrapercity.com

Сейчас идут работы по остеклению первого этажа и завершился монтаж знаменитого цветного витража торгового зала.

Источники altapress.ru добавляют, что в здании смонтированы коммуникации, готовится проект интерьера торговых залов. Точной даты старта проекта неизвестно, однако скорее всего собственник успеет к началу летнего сезона, говорила ранее Анна Поломошнова, представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ».

Старый базар. Февраль 2019 года.
Старый базар. Февраль 2019 года.
skyscrapercity.com

Эксперт объясняла, что заминка старта проекта связана с покупкой дополнительного участка около здания рынка «Центральный». Площадь приобрели для организации парковки, а также ее часть планируется использовать для проведения городских праздников.

Напомним: здания рынка «Центральный» приобрела компания «Сибирия» у администрации Барнаула с торгов в 2017 году за 53,3 млн рублей. Землю под ним новый собственник взял в аренду, за которую ежемесячно платит в казну города около 800 тысяч рублей. Девелопер заявил, что планирует реконструировать объект и также приспособить под рыночную торговлю.


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