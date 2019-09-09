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Культура

Судьба Барнаульского сереброплавильного завода обсудят во время большого фестиваля

С 13 по 15 сентября в Барнауле пройдет III межрегиональный фестиваль «Фабриказавод», на котором эксперты обсудят темы сохранения культурного наследия, рассказали организаторы. Впервые в программу включили проблему сохранения исторической части краевого центра.

Бывший барнаульский сереброплавильный завод.
Бывший барнаульский сереброплавильный завод.
Олег Богданов

В обсуждении примут участие неравнодушные горожане, представители бизнеса, эксперты и чиновники из Алтайохранкультуры, минкультуры и администрации города.

Основной целью фестиваля организаторы называют выявление основных проблем, сбор предложений и идей, разбор темы с разных точек зрения (горожанина, предпринимателя, представителя власти, эксперта).

Также по итогам должно сформироваться общее видение относительно проблем и потенциалов развития исторического центра города и отдельных территорий, механизм участия неравнодушных горожан и экспертов в процессе обсуждения и реализации проектов по спасению исторического наследия.

«В этом году впервые в программу фестиваля включены темы сохранения исторической части Барнаула и объектов культурного наследия Алтайского края. Основная программа фестиваля будет посвящена судьбе Барнаульского сереброплавильного завода, Спичечной фабрики (истокам развия индустриальной истории Алтайского края)», — говорится в сообщении организаторов.

На фестивале со своими докладами и мастер-классами выступят ведущие историки и краеведы Алтайского края, и гости фестиваля из Татарстана и Новосибирска. В деловой программе планируется дискуссия и проектная сессия для всех зарегистрированных участников.

Свои площадки предоставят музеи города.

В дни проведения фестиваля откроют выставки по теме сохранения объектов культурного наследия, а также пройдут экскурсии по исторической части Барнаула.

С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.

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