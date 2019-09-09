Судьба Барнаульского сереброплавильного завода обсудят во время большого фестиваля

В обсуждении примут участие неравнодушные горожане, представители бизнеса, эксперты и чиновники из Алтайохранкультуры, минкультуры и администрации города.
Основной целью фестиваля организаторы называют выявление основных проблем, сбор предложений и идей, разбор темы с разных точек зрения (горожанина, предпринимателя, представителя власти, эксперта).
Также по итогам должно сформироваться общее видение относительно проблем и потенциалов развития исторического центра города и отдельных территорий, механизм участия неравнодушных горожан и экспертов в процессе обсуждения и реализации проектов по спасению исторического наследия.
«В этом году впервые в программу фестиваля включены темы сохранения исторической части Барнаула и объектов культурного наследия Алтайского края. Основная программа фестиваля будет посвящена судьбе Барнаульского сереброплавильного завода, Спичечной фабрики (истокам развия индустриальной истории Алтайского края)», — говорится в сообщении организаторов.
На фестивале со своими докладами и мастер-классами выступят ведущие историки и краеведы Алтайского края, и гости фестиваля из Татарстана и Новосибирска. В деловой программе планируется дискуссия и проектная сессия для всех зарегистрированных участников.
Свои площадки предоставят музеи города.
В дни проведения фестиваля откроют выставки по теме сохранения объектов культурного наследия, а также пройдут экскурсии по исторической части Барнаула.
С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.