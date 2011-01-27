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Парадоксы и тайны барнаульской улицы, которую предлагают сделать пешеходной

Главное в городе — те общественные места, в которые люди идут с удовольствием, без них город мертв. Эта идея охватывает все больше урбанистов из разных стран. Несколько барнаульцев хотели бы, чтобы таким «живым» местом стала улица Льва Толстого — самая первая в городе, на которой можно почувствовать аутентичный Барнаул. Они предлагают сделать ее пешеходной и наполнить новыми смыслами.

Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.

Улица парадоксов

Эта улица, вообще, полна парадоксов. Ее нынешнее начало на самом деле — ее окончание: первые дома на ней выросли не там, где стоит № 1, а в районе нынешнего Центрального парка и бывшей спичечной фабрики.

«Когда только появился завод, еще медеплавильный, непосредственно впритык к заводу, появились первые дома офицерской слободы», — рассказал историк Данил Дегтярев в ходе презентации идеи преобразования улицы.

В 1910 году барнаульские депутаты назвали ее в честь большого российского оппозиционера — писателя, отлученного от церкви за свое «непротивление злу насилием».

«Это был своего рода вызов официальной идеологии, официальной религии, тем более, что на этой улице тогда располагались органы власти — здание городской Думы и управы», — продолжает историк.

Острог.
Острог.
Анна Зайкова.

А еще на этой улице стоит здание с уголовным прошлым (дом № 1): в нем до революции располагался острог. Оно совсем заурядное — и трудно поверить, что американский журналист Джордж Кеннан, побывавший в Барнауле в 1885 году, был уверен: его задумали… в византийском стиле.

«Кеннан писал: в Барнауле построено здание в русско-византийском стиле, которое предполагалось под церковь, но затем было переоборудовано в тюрьму, как более подобает здешним потребностям. Но церковь, скорее всего, была внутри здания», — объясняет этот парадокс историк.

Дома на этой улице строили вплотную друг к другу, как в какой-нибудь Европе. Хотя, казалось бы, где Сибирь, и где Европа. А главное — это первая улица Барнаула.

Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.

Одно из чудес Барнаула

Если попутным ветром вас занесет в самое начало этой улицы, к домам под № 1 и 2, обратите внимание на здание с высокой трубой на углу с ул. Промышленной. Это — городская электростанция начала XX века.

«Построено это здание в 1915—1917 годах. В 1917-м оно сгорело, его восстановили. Здание — памятник архитектуры. Оно хоть и промышленное, но очень красивое, и может быть использовано при планировании пешеходного маршрута», — говорит Данил Дегтярев.

Первая городская электростанция.
Первая городская электростанция.
Анна Зайкова.

Сейчас она заброшена (принадлежит СК «Сибирия»). А чуть менее 100 лет назад, в 1923 году, ее запустили пассионарные барнаульцы, сумевшие утвердить проект и найти на него деньги, несмотря на войну, две революции и послевоенную разруху. Отсюда началось централизованное электроснабжение Барнаула.

Впрочем, приоритет в электроэнергетике на самом деле — у Павла Сухова, купца из знаменитой барнаульской династии: он установил небольшую станцию в доме на Льва Толстого, 22 еще в 1898 году. Чудо — по тем временам-то.

И наверняка любопытствующие барнаульцы специально приходили сюда поглазеть, как сверкают новомодными огоньками дом, магазин и усадьба купца.

Дом золотопромышленника Оларовского, Л. Толстого, 2. ГМИЛИКА.
Дом золотопромышленника Оларовского, Л. Толстого, 2. ГМИЛИКА.
Анна Зайкова.

Дом золотопромышленника

Здание, которое в Барнауле называют дворянской усадьбой (Льва Толстого, 2), строилось для золотопромышленника Эпиктета Оларовского. Скорее всего, именно здесь родился его сын Александр Оларовский — выдающийся дипломат, первый посол Российской империи в Таиланде (Сиаме). По словам Данила Дегтярева, до революции здесь был Барнаульский окружной суд. Суд здесь был и после революции, в конце 1980-х здание передали музею.

Дом купца Павла Сухова, где появилась первое электричество.
Дом купца Павла Сухова, где появилась первое электричество.
Анна Зайкова.

Первый элитный квартал

Облик этой улицы много десятилетий определяли богатые люди города — купцы с их лавками и жилыми домами. Участок между Московским (ныне Ленинским) проспектом и Соборным переулком (Соцпроспектом) делили между собой четыре купеческие семьи: Сухов, Морозов, Второв и Смирнов.

«Это был, как бы мы сейчас сказали, элитный квартал, тогда предприниматели не стеснялись жить рядом со своими конторами», — говорит Данил Дегтярев.

Историк посчитал, сколько на этой улице Барнаула, страдавшего от частых пожаров, было кирпичных домов. Оказалось — почти половина. Больше, чем на любой другой улице города в те годы.

Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.

Не удивительно, что ее участок между Московским проспектом и Соборным переулком вообще не пострадал от самого страшного в истории Барнаула пожара 1917 года.

«Если показывать, как выглядел Барнаул в прошлом, в купеческие времена, — то именно это улица Льва Толстого, это аутентичный Барнаул», — считает Дегтярев.

Память места

У купцов была своя церковь для общения с Богом и замаливания грехов — она стояла на перекрестке с Московским проспектом, где сегодня небольшой скверик, но, увы, не сохранилась.

И у них были свои правила жизни — вполне, между прочим, библейские: кому много вверено, с того больше и взыщут.

Купец Василий Сухов, в конце XIX века городской голова, жертвовал огромные суммы на образование, медицину, на спасение барнаульцев от голода в неурожайный год. Жил меценат в доме на Льва Толстого, 33 — здание прекрасно сохранилось.

Дом купца и мецената Василия Сухова.
Дом купца и мецената Василия Сухова.
Анна Зайкова.

И кто знает, как объяснить еще один парадокс этой улицы — память места: она была торговой перед революцией, и это назначение сохранила во все эпохи, включая советскую, которая так не любила коммерцию.

«В советское время на Льва Толстого находилось множество учреждений и различных торговых заведений, хотя после революции эта улица и потеряла статус главной», — говорит Дегтярев.

Улица Льва Толстого, Барнаул.
Улица Льва Толстого, Барнаул.
Анна Зайкова.

Не только туристы

Если собрать воедино все связанные с этой барнаульской улицей сюжеты, наверное, получился бы путеводитель для туристов. Но почему только для туристов?

«Само название туркластер нацелено не на гражданина, который живет в этом городе. А на туриста, который приехал и уехал, удивился — и хорошо. А почему мы не думаем о жителях города»? — задумался молодой барнаульский архитектор Иван Серов.

Иван Серов.
Иван Серов.
Instagram/serov_is

Идея, которую он предлагает: сделать улицу пешеходной и наполнить ее новыми точками притяжения, новыми культурными пространствами, в которые шли с удовольствием не только туристы.

«Автомобильный транспорт сегодня затрудняет движение для пешеходов и не дает рассмотреть улицу, воспринять ее как ансамбль. Мы предполагаем открывать одностороннее движение для каких-то мероприятий», — считает Иван Серов.

Проект Ивана Серова.
Проект Ивана Серова.
Иван Серов.
Проект Ивана Серова.
Проект Ивана Серова.
Иван Серов.
Проект Ивана Серова.
Проект Ивана Серова.
Иван Серов.
Проект Ивана Серова.
Проект Ивана Серова.
Иван Серов.

Идеи для жилой застройки

У Ивана Серова и руководителя его дипломного проекта архитектора Александра Деринга есть много идей, как вписать в этот ансамбль и другие здания. Вот, например, проект для здания на Льва Толстого, 13а.

«Здание можно сделать более открытым», — объясняет идею архитектор.

Дом на ул. Льва Толстого 13а мог бы выглядеть так. Архитектор Иван Серов.
Дом на ул. Льва Толстого 13а мог бы выглядеть так. Архитектор Иван Серов.
Ивапн Серов.

Архитекторы не против жилья в этой зоне — но оно здесь тоже должно быть особым.

«Сейчас кроме точечной застройки город ничего не предлагает. И мы видим, как в исторической зоне появляются нелепые высотки, уродующие восприятие и атмосферу исторического города. Мы предлагаем квартальную застройку высотой не больше 4−5 этажей, которая уходит внутрь квартала, поэтому с улицы мы не видим то, что внутри», — дополняет Деринг.

Торговый дом купца Смирнова, в наше время - магазин &quot;1000 мелочей&quot;.
Торговый дом купца Смирнова, в наше время — магазин «1000 мелочей».
Анна Зайкова

Плюс проектное мышление

Надо сказать, что большинство домов на этой улице в частной собственности, и, как считает Деринг, ее реновация невозможна без участия бизнеса.

«Когда создавался проект туркластера, с бизнесом не было никакого диалога. В результате люди оттуда ушли, новые формы там предлагают, но они не работают», — говорит Деринг.

Городские власти могли бы заказать профессиональную работу на реновацию, считает архитектор. И это отнюдь не пустые мечты: отличный опыт преображения большой городской территории есть не только у Москвы с ее триллионным бюджетом.

130-й квартал Иркутска.
130-й квартал Иркутска.
Fanzuga, СС0, commons.wikimedia.org

«В Сибири есть хороший пример — Иркутск, где реставрировали и реанимировали 130-й квартал. И он уже приносит более 1 млрд рублей дохода в год. Они сделали общий проект, в котором бизнес увидел свое место. Все затраты окупились. Мы предлагали городу пригласить группу, которая создала этот проект и, может быть, изучить их технологию», — Деринг.

Пока, правда, предложения не нашли отклика у городских властей. Но иркутский опыт их по-прежнему вдохновляет и вселяет надежды.

Откуда взялось название

Первое название улицы Льва Толстого — Ряпасовская. Видимо, так звали ее первого строителя. В плане Барнаула 1748 года она уже называется Тобольской. Данил Дегтярев считает: ее назвали в честь Тобольска — в XVIII и как минимум начале XIX он был столицей Сибири. Когда появилась Малая Тобольская (Мало-Тобольская), эта улица стала Большой Тобольской.

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