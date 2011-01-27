Парадоксы и тайны барнаульской улицы, которую предлагают сделать пешеходной

Главное в городе — те общественные места, в которые люди идут с удовольствием, без них город мертв. Эта идея охватывает все больше урбанистов из разных стран. Несколько барнаульцев хотели бы, чтобы таким «живым» местом стала улица Льва Толстого — самая первая в городе, на которой можно почувствовать аутентичный Барнаул. Они предлагают сделать ее пешеходной и наполнить новыми смыслами.

Улица парадоксов

Эта улица, вообще, полна парадоксов. Ее нынешнее начало на самом деле — ее окончание: первые дома на ней выросли не там, где стоит № 1, а в районе нынешнего Центрального парка и бывшей спичечной фабрики.

«Когда только появился завод, еще медеплавильный, непосредственно впритык к заводу, появились первые дома офицерской слободы», — рассказал историк Данил Дегтярев в ходе презентации идеи преобразования улицы.

В 1910 году барнаульские депутаты назвали ее в честь большого российского оппозиционера — писателя, отлученного от церкви за свое «непротивление злу насилием».

«Это был своего рода вызов официальной идеологии, официальной религии, тем более, что на этой улице тогда располагались органы власти — здание городской Думы и управы», — продолжает историк.

Острог. Анна Зайкова.

А еще на этой улице стоит здание с уголовным прошлым (дом № 1): в нем до революции располагался острог. Оно совсем заурядное — и трудно поверить, что американский журналист Джордж Кеннан, побывавший в Барнауле в 1885 году, был уверен: его задумали… в византийском стиле.

«Кеннан писал: в Барнауле построено здание в русско-византийском стиле, которое предполагалось под церковь, но затем было переоборудовано в тюрьму, как более подобает здешним потребностям. Но церковь, скорее всего, была внутри здания», — объясняет этот парадокс историк.

Дома на этой улице строили вплотную друг к другу, как в какой-нибудь Европе. Хотя, казалось бы, где Сибирь, и где Европа. А главное — это первая улица Барнаула.

Улица Льва Толстого , Барнаул. Анна Зайкова. Улица Льва Толстого , Барнаул. Анна Зайкова. Улица Льва Толстого , Барнаул. Анна Зайкова. Улица Льва Толстого , Барнаул. Анна Зайкова.

Одно из чудес Барнаула

Если попутным ветром вас занесет в самое начало этой улицы, к домам под № 1 и 2, обратите внимание на здание с высокой трубой на углу с ул. Промышленной. Это — городская электростанция начала XX века.

«Построено это здание в 1915—1917 годах. В 1917-м оно сгорело, его восстановили. Здание — памятник архитектуры. Оно хоть и промышленное, но очень красивое, и может быть использовано при планировании пешеходного маршрута», — говорит Данил Дегтярев.

Первая городская электростанция. Анна Зайкова.

Сейчас она заброшена (принадлежит СК «Сибирия»). А чуть менее 100 лет назад, в 1923 году, ее запустили пассионарные барнаульцы, сумевшие утвердить проект и найти на него деньги, несмотря на войну, две революции и послевоенную разруху. Отсюда началось централизованное электроснабжение Барнаула.

Впрочем, приоритет в электроэнергетике на самом деле — у Павла Сухова, купца из знаменитой барнаульской династии: он установил небольшую станцию в доме на Льва Толстого, 22 еще в 1898 году. Чудо — по тем временам-то.

И наверняка любопытствующие барнаульцы специально приходили сюда поглазеть, как сверкают новомодными огоньками дом, магазин и усадьба купца.

Дом золотопромышленника Оларовского , Л. Толстого , 2. ГМИЛИКА. Анна Зайкова.

Дом золотопромышленника Здание, которое в Барнауле называют дворянской усадьбой (Льва Толстого, 2), строилось для золотопромышленника Эпиктета Оларовского. Скорее всего, именно здесь родился его сын Александр Оларовский — выдающийся дипломат, первый посол Российской империи в Таиланде (Сиаме). По словам Данила Дегтярева, до революции здесь был Барнаульский окружной суд. Суд здесь был и после революции, в конце 1980-х здание передали музею.

Дом купца Павла Сухова , где появилась первое электричество. Анна Зайкова.

Первый элитный квартал

Облик этой улицы много десятилетий определяли богатые люди города — купцы с их лавками и жилыми домами. Участок между Московским (ныне Ленинским) проспектом и Соборным переулком (Соцпроспектом) делили между собой четыре купеческие семьи: Сухов, Морозов, Второв и Смирнов.

«Это был, как бы мы сейчас сказали, элитный квартал, тогда предприниматели не стеснялись жить рядом со своими конторами», — говорит Данил Дегтярев.

Историк посчитал, сколько на этой улице Барнаула, страдавшего от частых пожаров, было кирпичных домов. Оказалось — почти половина. Больше, чем на любой другой улице города в те годы.

Улица Льва Толстого , Барнаул. Анна Зайкова.

Не удивительно, что ее участок между Московским проспектом и Соборным переулком вообще не пострадал от самого страшного в истории Барнаула пожара 1917 года.

«Если показывать, как выглядел Барнаул в прошлом, в купеческие времена, — то именно это улица Льва Толстого, это аутентичный Барнаул», — считает Дегтярев.

Память места

У купцов была своя церковь для общения с Богом и замаливания грехов — она стояла на перекрестке с Московским проспектом, где сегодня небольшой скверик, но, увы, не сохранилась.

И у них были свои правила жизни — вполне, между прочим, библейские: кому много вверено, с того больше и взыщут.

Купец Василий Сухов, в конце XIX века городской голова, жертвовал огромные суммы на образование, медицину, на спасение барнаульцев от голода в неурожайный год. Жил меценат в доме на Льва Толстого, 33 — здание прекрасно сохранилось.

Дом купца и мецената Василия Сухова. Анна Зайкова.

И кто знает, как объяснить еще один парадокс этой улицы — память места: она была торговой перед революцией, и это назначение сохранила во все эпохи, включая советскую, которая так не любила коммерцию.

«В советское время на Льва Толстого находилось множество учреждений и различных торговых заведений, хотя после революции эта улица и потеряла статус главной», — говорит Дегтярев.

Улица Льва Толстого , Барнаул. Анна Зайкова.

Не только туристы

Если собрать воедино все связанные с этой барнаульской улицей сюжеты, наверное, получился бы путеводитель для туристов. Но почему только для туристов?

«Само название туркластер нацелено не на гражданина, который живет в этом городе. А на туриста, который приехал и уехал, удивился — и хорошо. А почему мы не думаем о жителях города»? — задумался молодой барнаульский архитектор Иван Серов.

Иван Серов. Instagram/serov_is

Идея, которую он предлагает: сделать улицу пешеходной и наполнить ее новыми точками притяжения, новыми культурными пространствами, в которые шли с удовольствием не только туристы.

«Автомобильный транспорт сегодня затрудняет движение для пешеходов и не дает рассмотреть улицу, воспринять ее как ансамбль. Мы предполагаем открывать одностороннее движение для каких-то мероприятий», — считает Иван Серов.

Проект Ивана Серова. Иван Серов. Проект Ивана Серова. Иван Серов. Проект Ивана Серова. Иван Серов. Проект Ивана Серова. Иван Серов.

Идеи для жилой застройки

У Ивана Серова и руководителя его дипломного проекта архитектора Александра Деринга есть много идей, как вписать в этот ансамбль и другие здания. Вот, например, проект для здания на Льва Толстого, 13а.

«Здание можно сделать более открытым», — объясняет идею архитектор.

Дом на ул. Льва Толстого 13а мог бы выглядеть так. Архитектор Иван Серов. Ивапн Серов.

Архитекторы не против жилья в этой зоне — но оно здесь тоже должно быть особым.

«Сейчас кроме точечной застройки город ничего не предлагает. И мы видим, как в исторической зоне появляются нелепые высотки, уродующие восприятие и атмосферу исторического города. Мы предлагаем квартальную застройку высотой не больше 4−5 этажей, которая уходит внутрь квартала, поэтому с улицы мы не видим то, что внутри», — дополняет Деринг.

Торговый дом купца Смирнова , в наше время — магазин «1000 мелочей». Анна Зайкова

Плюс проектное мышление

Надо сказать, что большинство домов на этой улице в частной собственности, и, как считает Деринг, ее реновация невозможна без участия бизнеса.

«Когда создавался проект туркластера, с бизнесом не было никакого диалога. В результате люди оттуда ушли, новые формы там предлагают, но они не работают», — говорит Деринг.

Городские власти могли бы заказать профессиональную работу на реновацию, считает архитектор. И это отнюдь не пустые мечты: отличный опыт преображения большой городской территории есть не только у Москвы с ее триллионным бюджетом.

130-й квартал Иркутска. Fanzuga , СС0 , commons.wikimedia.org

«В Сибири есть хороший пример — Иркутск, где реставрировали и реанимировали 130-й квартал. И он уже приносит более 1 млрд рублей дохода в год. Они сделали общий проект, в котором бизнес увидел свое место. Все затраты окупились. Мы предлагали городу пригласить группу, которая создала этот проект и, может быть, изучить их технологию», — Деринг.

Пока, правда, предложения не нашли отклика у городских властей. Но иркутский опыт их по-прежнему вдохновляет и вселяет надежды.